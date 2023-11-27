Тунель в Крим: Китай відхрещується від будівництва для РФ

У МЗС Китаю назвали повідомлення WP про плани будівництва для Росії підводного тунелю в Крим позбавленим підстав.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Китаю назвало "безпідставним" повідомлення американського видання The Washington Post (WP) про плани будівництва для Росії підводного тунелю в анексований нею Крим.

"Це повідомлення позбавлене підстав, я не коментуватиму його", - заявив речник китайського МЗС Ван Веньбінь, відповідаючи на запитання кореспондента українського державного інформаційного агентства "Укрінформ".

Днями WP написало з посиланням на дані, перехоплені українськими спецслужбами, що російські та китайські бізнесмени, пов'язані з урядом, провели таємні переговори щодо планів будівництва підводного тунелю, який з'єднав би РФ з Кримом. Видання стверджує, що підтвердило автентичність повідомлень. За його даними, зустрічі з цього приводу відбулися наприкінці жовтня.

Згідно з перехопленими листами, одна з найбільших китайських будівельних компаній - Китайська корпорація залізничного будівництва - заявила про свою готовність взяти участь у проєкті. Водночас WP зауважує, що Китай прагне приховати свою участь в проєкті: в одному з листів наголошується, що компанія братиме участь лише за умови "суворого дотримання повної конфіденційності", і що її назва буде замінена на "іншу, неафілійовану юридичну особу" в будь-яких контрактах. В іншому листі згадується китайський банк, який готовий "конвертувати свої доларові кошти в рублі для переказу в Крим на фінансування проєктів".