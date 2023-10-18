Сі заявив про "глибоку дружбу" з Путіним, який приїхав в КНР

Президент РФ Володимир Путін приїхав у Пекін для участі у саміті на честь китайської ініціативи "Один пояс, один шлях". Лідер КНР Сі Цзіньпін наголосив на тісній координації і дружбі з російським колегою.

Президент Китаю Сі Цзіньпін привітав свою тісну координацію і дружбу з президентом РФ Володимиром Путіним під час візиту останнього до Пекіна з нагоди саміту на честь китайської ініціативи "Один пояс, один шлях", повідомляє зранку середи, 18 жовтня, агентство AFP з посиланням на китайські ЗМІ.

"Політична взаємна довіра між двома країнами постійно поглиблюється", - цитує Сі агенція Xinhua. Лідер КНР привіта "тісну та ефективну стратегічну координацію" сторін і наголосив, що зустрічався з Путіним "42 рази за останні 10 років" і розвинув "хороші робочі відносини і глибоку дружбу".

Китайський президент закликав до спільних зусиль Китаю і Росії, щоб "захистити міжнародну справедливість" і "правосуддя", пише Xinhua.

КНР є найбільшим торговельним партнером Росії, а товарообіг між країнами минулого року сягнув рекордних 190 мільярдів доларів, нагадує AFP. Під час візиту Путіна Сі заявив, що Китай рухатиметься до "мети в 200 мільярдів доларів, поставленої обома сторонами".

Путін похвалив ініціативу Сі

Водночас у своєму виступі на саміті Путін назвав китайську ініціативу "Один пояс, один шлях" історією успіху. "Враховуючи глобальні масштаби ініціативи, з якою китайський лідер виступив десять років тому, відверто кажучи, навряд чи можна було очікувати, що вона спрацює, - заявив президент Росії. - Наші китайські друзі змушують її працювати. Ми раді бачити цю історію успіху, тому що вона багато значить для багатьох з нас".

Сі, натомість, у промові перед міжнародними делегатами наголосив, що КНР відкидає "економічний примус" і "блокове протистояння". "Ми виступаємо проти односторонніх санкцій, економічного примусу, відокремлення і розриву зв'язків", - сказав лідер КНР, додавши, що ініціатива "Один пояс, один шлях" буде спрямована на те, щоб "надати новий імпульс світовій економіці".

На офіційному банкеті 17 жовтня Сі виголосив тост, в якому згадав про нещодавні конфлікти, але додав, що "історичну (тенденцію. - Ред.) миру не зупинити".

Війна між Ізраїлем та ХАМАС: Сі відправить свого посланника

Між тим, ані Сі, ані Путін досі не зробили публічних заяв щодо ескалації війни між Ізраїлем та палестинським радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС. У Пекіні заявили, що цього тижня відправлять до регіону свого посланника на Близькому Сході Чжай Цзюня, водночас не надали деталей щодо візиту.

Водночас Москва, яка традиційно підтримує добрі відносини як з ізраїльською, так і з палестинською владою, закликала до "негайного припинення вогню".

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