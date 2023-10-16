Путін їде в Китай, а Лавров - у Північну Корею

У вівторок Володимир Путін приїде до Китаю, а у середу-четвер Сергій Лавров здійснить візит до КНДР.

Президент Росії Володимир Путін у вівторок, 17 жовтня, візьме участь у форумі "Один пояс - один шлях" у Китаї, а також проведе зустріч з лідером країни Сі Цзіньпіном, повідомили міністри закордонних справ обох країн Сергій Лавров і Ван Ї під час переговорів у Пекіні в понеділок, 16 жовтня.

"Упевнені, що участь президента Путіна зробить дуже важливий внесок у успішне проведення цього форуму, а також буде дуже корисною для просування нашої стратегічної взаємодії та додасть нову енергію", - цитує китайського міністра агенція "РИА Новости".

Своєю чергою Лавров заявив, що в РФ розглядають цей форум "як важливу складову просування співробітництва на основі рівноправності та взаємної вигоди на всьому Євразійському континенті".

Візит російських посадовців до КНР відбувається одразу після того, як минулого тижаня країну відвідав Верховний представник Європейського Союзу із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель.

Під час візиту він, зокрема, заявив, що дуже ЄС серйозно ставиться до Китаю і чекає цього ж у відповідь, зокрема у геополітичних питаннях і торгівлі. Водночас Боррель зауважив, що через торговельний дисбаланс і "труднощі", з якими стикаються європейські компанії у КНР, довіра між Брюсселем і Пекіном підірвана.

Лавров поїде з Китаю до КНДР

Також у понеділок російське МЗС повідомило, що 18-19 жовтня Лавров відвідає Північну Корею з офіційним візитом. Про підготовку цієї поїздки стало відомо після того, як минулого місяця Росію відвідав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Тоді він запросив у гості Володимира Путіна, після чого у Кремлі зазначили, що такий візит може бути організований після того, як КНДР відвідає Лавров.

Нагадаємо, минулого тижня США заявили, що після вересневої зустрічі очільників Росії і Північної Кореї між двома країнами пожвавилось співробітництво у сфері озброєнь. За даними Білого дому, за останні тижні КНДР поставила в РФ понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для використання у війні проти Україні.

Натомість Пхеньян розраховує отримати від Москви складні технології для озброєнь, щоб розширити свою ядерну програму, винищувачі, ракети "земля-повітря", бронетехніку та інші передові технології, стверджують американські посадовці.