Путін заявив, що прийняв запрошення відвідати Китай у жовтні

Російський президент Володимир Путін заявив, що прийняв запрошення Сі Цзіньпіна відвідати Китай. Йдеться про візит у жовтні.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що прийняв запрошення президента Китаю Сі Цзіньпіна відвідати КНР у жовтні. "Я був радий прийняти запрошення голови Китайської Народної Республіки відвідати Китай у жовтні", - заявив Путін у середу, 20 вересня, під час брифінгу з міністром закордонних справ КНР Ван Ї в Санкт-Петербурзі.

Глава МЗС КНР перебував у Росії з чотириденним візитом, під час якого зустрівся з главою міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим, а також генеральним секретарем Ради національної безпеки Монголії Намбарином Енхбаяром, пише AFP.

"Китай готовий працювати з Росією і Монголією для пошуку ефективних шляхів поглиблення співпраці, сприяння регіональному процвітанню і стабільності, а також ділитися плодами регіонального розвитку", - цитує агентство заяву китайського МЗС.

Як пишуть китайські державні ЗМІ, Ван підтвердив позицію Пекіна щодо війни Росії проти України - "мирний план" з 12 пунктів, в якому, втім, не згадується слово "війна", не зачіпаються питання незгоди України з окупацією її територій Росією і не піддаються критиці жодні дії РФ.

Нагадаємо, у березні лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив державний візит до Москви, під час якого запросив Путіна до КНР, попри міжнародний ордер на його арешт.

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