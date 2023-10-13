Боррель: довіра між ЄС і Китаєм "підірвана"

Жозеп Боррель говорив у Пекіні про торговельний дисбаланс, війну в Ізраїлі та в Україні.

Довіра між Європейським Союзом і Китаєм була підірвана - через торговельний дисбаланс і "труднощі", з якими стикаються європейські компанії у КНР, заявив Верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель під час виступу в Пекінському університеті у п'ятницю, 13 жовтня.

"Довіра лежить в основі будь-яких людських стосунків, і спільна довіра - підірвана. Ми повинні працювати, щоб відновити її", - цитує Борреля агенція AFP.

За його словами, торговельний дисбаланс між ЄС і Китаєм складає 400 мільярдів євро і "є не лише кількісним, але й якісним". "Ми вважаємо, що проблема корениться не в простій різниці в продуктивності. На наш погляд, причиною є постійні труднощі, які відчувають європейські компанії, коли хочуть отримати доступ на китайський ринок", - зауважив дипломат.

Візит Борреля, який відкладався двічі, спрямований на реалізацію стратегії "зменшення ризиків" у відносинах між ЄС і Китаєм - найбільшим торговельним партнером блоку, а також на створення підґрунтя для двостороннього саміту, що має відбутися до кінця року.

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Китай і ЄС - за реалізацію концепції "двох держав" на Близькому сході

Боррель також провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, за підсумками якої повідомив, що обидві сторони погодилися: єдине стабільне рішення в ізраїльсько-палестинському конфлікті - втілення концепції створення двох держав для двох народів.

При цьому Боррель засудив напад на Ізраїль палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС.

Натомість китайський міністр акцентував на "історичній несправедливості" щодо палестинців, назвавши "затримку реалізації" їхнього прагнення створити власну державу "коренем проблеми". "Ізраїль має право на державність, і Палестина також має право на державність. Але хто буде дбати про виживання палестинців? Ізраїльська нація більше не є переселеною по всьому світу. Коли палестинська нація зможе повернутися на свою батьківщину?" - зауважив він.

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Боррель закликав Китай тиснути на Росію

Під час візиту Боррель також закликав Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила війну проти України. Він підкреслив: ЄС не просить КНР "прийняти таку саму позицію" щодо цієї війни, як у блоку, але наразі позицію Китаю "важко зрозуміти".

"Ми вважаємо важливим, щоб Китай доклав великих зусиль, аби переконати народ України в тому, що Китай не є союзником Росії у цій війні", - наголосив дипломат.

Китай намагається позиціонувати себе як нейтральну сторону, однак ЄС неодноразово критикував його позицію.

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