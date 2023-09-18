Пекін назвав "провокацією" слова Бербок про "диктатора" Сі

Під час візиту до США глава МЗС ФРН Анналена Бербок назвала лідера КНР диктатором. Пекін розцінив це як "приниження політичної гідності Китаю".

Китай різко розкритикував міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок (Annalena Baerbock), яка під час візиту до США минулого тижня в інтерв'ю американському телеканалу Fox News назвала лідера КНР Сі Цзіньпіна диктатором.

"Висловлювання німецької сторони є вкрай абсурдними, серйозно порушують політичну гідність Китаю і є відкритою політичною провокацією", - заявила в понеділок у Пекіні речниця МЗС КНР Мао Нін, яку цитує агентство dpa. У Пекіні також висловили "глибоке невдоволення" і повідомили, що направлять протест дипломатичними каналами.

В інтерв'ю Бербок Fox News серед іншого коментувала російське вторгнення в Україну. "Якби Путін виграв цю війну, що б це було, як не знаком іншим диктаторам світу, таким як Сі - керівнику Китаю? Ось чому Україна повинна виграти цю війну", - сказала тоді глава німецького МЗС.

Не перша згадка "диктатора" Сі

В червні "диктатором" Сі Цзіньпіна називав і президент США Джо Байден. Тоді він коментував скандал довкола китайського аеростата, який збили у небі над Сполученими Штатами. "Це велике збентеження для диктаторів. Коли вони не знають, що сталося", - зазначив Байден.

У відповідь Пекін назвав слова американського президента "вкрай абсурдними і безвідповідальними" і також заявив про "відверту політичну провокацію".

Стратегія уряду ФРН щодо Китаю

КНР - найбільший торговий партнер Німеччини. У липні цього року уряд ФРН вперше опублікував свою стратегію щодо Китаю. Документ описує, як Берлін має намір розширювати економічне та політичне співробітництво з Пекіном, не ставлячи під загрозу власні цінності та інтереси.

Зокрема, уряд Німеччини хоче зменшити економічну залежність від Китаю в критично важливих галузях. Анналена Бербок, представляючи стратегію, закликала до співпраці з Китаєм, попри всі відмінності та ризики. "Ми хочемо співпрацювати з Китаєм. Оскільки нам потрібен Китай, але Китаю також потрібні ми, у Європі", - написала вона в соцмережі X.

Втім, у стратегії була і критика Пекіна, зокрема, звинувачення китайської влади в серйозному порушенні прав людини та у підриві міжнародного права своєю агресивною політикою в Індо-Тихоокеанському регіоні.

В МЗС Китаю цей документ назвали "контрпродуктивним", та таким, що лише "посилить розкол світу".