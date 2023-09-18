Пекін назвав "провокацією" слова Бербок про "диктатора" Сі
Китай різко розкритикував міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок (Annalena Baerbock), яка під час візиту до США минулого тижня в інтерв'ю американському телеканалу Fox News назвала лідера КНР Сі Цзіньпіна диктатором.
"Висловлювання німецької сторони є вкрай абсурдними, серйозно порушують політичну гідність Китаю і є відкритою політичною провокацією", - заявила в понеділок у Пекіні речниця МЗС КНР Мао Нін, яку цитує агентство dpa. У Пекіні також висловили "глибоке невдоволення" і повідомили, що направлять протест дипломатичними каналами.
В інтерв'ю Бербок Fox News серед іншого коментувала російське вторгнення в Україну. "Якби Путін виграв цю війну, що б це було, як не знаком іншим диктаторам світу, таким як Сі - керівнику Китаю? Ось чому Україна повинна виграти цю війну", - сказала тоді глава німецького МЗС.
Не перша згадка "диктатора" Сі
В червні "диктатором" Сі Цзіньпіна називав і президент США Джо Байден. Тоді він коментував скандал довкола китайського аеростата, який збили у небі над Сполученими Штатами. "Це велике збентеження для диктаторів. Коли вони не знають, що сталося", - зазначив Байден.
У відповідь Пекін назвав слова американського президента "вкрай абсурдними і безвідповідальними" і також заявив про "відверту політичну провокацію".
Стратегія уряду ФРН щодо Китаю
КНР - найбільший торговий партнер Німеччини. У липні цього року уряд ФРН вперше опублікував свою стратегію щодо Китаю. Документ описує, як Берлін має намір розширювати економічне та політичне співробітництво з Пекіном, не ставлячи під загрозу власні цінності та інтереси.
Зокрема, уряд Німеччини хоче зменшити економічну залежність від Китаю в критично важливих галузях. Анналена Бербок, представляючи стратегію, закликала до співпраці з Китаєм, попри всі відмінності та ризики. "Ми хочемо співпрацювати з Китаєм. Оскільки нам потрібен Китай, але Китаю також потрібні ми, у Європі", - написала вона в соцмережі X.
Втім, у стратегії була і критика Пекіна, зокрема, звинувачення китайської влади в серйозному порушенні прав людини та у підриві міжнародного права своєю агресивною політикою в Індо-Тихоокеанському регіоні.
В МЗС Китаю цей документ назвали "контрпродуктивним", та таким, що лише "посилить розкол світу".