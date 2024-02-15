Новий пакет санкцій ЄС проти РФ не погоджений через Угорщину

Посли країн ЄС мали намір узгодити новий пакет санкцій проти Росії до другої річниці повномасштабного нападу РФ на Україну. Досягти цієї мети не вдалося через позицію Угорщини, пише FT.

Посли країн-членів Євросоюзу на зустрічі 14 лютого не змогли погодити новий, 13-й пакет санкцій щодо Росії, який планували оголосити до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомила у четвер, 15 лютого, газета Financial Times (FT) з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, нові обмежувальні заходи не вдалося погодити через позицію Угорщини. Та виступила проти обмежень для компаній із Китаю та Індії, які, як стверджується, допомагають російському оборонному сектору.

ЄС планує запровадити санкції проти майже 200 фізичних та юридичних осіб із Росії, а також проти трьох компаній із КНР та однієї з Індії. У разі схвалення, це буде перший випадок, коли підприємства з Китаю та Індії потраплять під санкції Євросоюзу через війну в Україні, зазначає FT.

Читайте також: Орбан: Україна має бути буферною зоною між Росією і ЄС з НАТО

Позиція Угорщини

За словами одного з європейських чиновників, Угорщина не підтримала пакет санкцій через те, що в ньому фігурують китайські компанії. Інший співрозмовник FT назвав зустріч послів "плідним обміном думками" і додав, що представник Угорщини "попросив трохи більше часу для аналізу пропозицій" щодо санкцій.

Агентство Bloomberg раніше повідомляло, що Європейський Союз планує запровадити санкції проти компаній з Китаю, Індії, Гонконгу, Сербії, Казахстану, Таїланду, Шрі-Ланки та Туреччини. Йдеться про два десятки підприємств. FT зазначає, що в ЄС ще минулого року обговорювали санкції проти китайських компаній, але проти цього виступили кілька країн-членів Євросоюзу.

Читайте також: Євросоюз затвердив 12-й пакет санкцій проти Росії

На початку лютого агенція Reuters повідомляла, що Єврокомісія не включатиме до 13-го пакета санкцій нові заборони на імпорт товарів. Регулятор сподівався, що новий пакет заходів викличе мінімальні суперечки серед членів Євросоюзу і буде швидко ухвалений. Європейські дипломати у розмові з виданням Politico називали 13-й пакет санкцій символічним, оскільки для узгодження "чогось більшого" потрібно більше часу.