ЄС почав обговорення 13-го пакета санкцій проти Росії

Новий санкційний пакет Євросоюзу сподіваються схвалити до другої річниці повномасштабної війни РФ проти України, але це може бути непросто.

Країни Європейського Союзу почали обговорювати 13-пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Про це повідомляє агентство Bloomberg у п'ятницю, 19 січня.

Новий санкційний пакет планують ухвалити до другої річниці повномасштабної війни РФ проти України - 24 лютого.

Очікуються розширення санкційного списку на нових людей і компанії, введення додаткових торговельних обмежень і запровадження ширших заходів боротьби з обходом санкцій через компанії в ЄС чи в третіх країнах.

Нові санкції почали обговорювати цього тижня на зустрічі послів Євросоюзу. Водночас Bloomberg зауважує, що досягти угоди до 24 лютого буде непросто, адже затвердження 12-го санкційного пакета ЄС проти РФ зайняло кілька тижнів переговорів.

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