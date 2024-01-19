ЄС почав обговорення 13-го пакета санкцій проти Росії

ЄС почав обговорення 13-го пакета санкцій проти Росії19 січня 2024 р.
Країни Європейського Союзу почали обговорювати 13-пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Про це повідомляє агентство Bloomberg у п'ятницю, 19 січня.
Новий санкційний пакет планують ухвалити до другої річниці повномасштабної війни РФ проти України - 24 лютого.
Очікуються розширення санкційного списку на нових людей і компанії, введення додаткових торговельних обмежень і запровадження ширших заходів боротьби з обходом санкцій через компанії в ЄС чи в третіх країнах.
Нові санкції почали обговорювати цього тижня на зустрічі послів Євросоюзу. Водночас Bloomberg зауважує, що досягти угоди до 24 лютого буде непросто, адже затвердження 12-го санкційного пакета ЄС проти РФ зайняло кілька тижнів переговорів.
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