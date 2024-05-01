США через війну в Україні наклали нові санкції на РФ та КНР

США запровадили санкції щодо майже 300 осіб та фірм у РФ, Китаї та третіх країнах, які допомагають РФ купувати компоненти зброї. Міністерка фінансів США Єллен заявила, що це "ще більше погіршить військові зусилля РФ".

Міністерство фінансів та Державний департамент Сполучених Штатів Америки в середу, 1 травня, запровадили нові санкції проти 300 осіб та фірм у РФ, Китаї та третіх країнах, які допомагають Росії купувати компоненти зброї для ведення війни проти України.

Як передає Reuters, міністерство фінансів США наклало санкції на майже 200 осіб та фірм, а Державний департамент - ще на понад 80. Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що ці санкції "ще більше погіршать військові зусилля Росії".

Зокрема, США запровадили санкції проти 20 компаній, розташованих у Китаї та Гонконзі, які експортували до Росії товари для виробництва безпілотників, такі як гвинти, двигуни та датчики. Також санкції наклали на майже 60 компаній в Азербайджані, Бельгії, Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах і Словаччині, звинувативши їх у тому, що вони дозволяли Росії "отримувати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону".

Запроваджені санкції стосуються імпортерів бавовняної целюлози та нітроцелюлози, які використовуються для виробництва пороху, ракетного палива та інших вибухових речовин.

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До санкційного списку потрапили російські державні установи та особи, пов’язані з російськими програмами хімічної та біологічної зброї, а також фірми, пов'язані з проєктами будівництва інфраструктури для скрапленого природного газу (СПГ). Зокрема, Держдеп визначив підсанкційними двох операторів суден, які займаються транспортуванням технологій, включаючи обладнання для гравітаційних конструкцій або бетонних опор, які підтримують морські платформи для російського проєкту "Арктик СПГ-2".

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Під санкції потрапили також дочірні компанії російської державної атомної енергетичної компанії "Росатом" та 12 юросіб групи компаній "Сибантрацит", одного з найбільших у Росії виробників металургійного вугілля. Також Вашингтон ввів санкції проти російського авіаперевізника "Победа", дочірнього підприємства російської авіакомпанії "Аэрофлот".

Державний департамент також вніс до санкційного списка деяких осіб у зв'язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.