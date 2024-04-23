США готують санкції проти банків КНР за підтримку РФ - ЗМІ

Вашингтон звинувачує Пекін в експорті критично важливих компонентів для озброєнь у Росію і шукає спосіб обмежити ці поставки.

Сполучені Штати Америки розробляють санкції, які могли б відрізати деякі китайські банки від глобальної фінансової системи, щоб обмежити підтримку Пекіном російського військового виробництва. Про це повідомила в понеділок, 22 квітня, газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Офіційні особи США стверджують, що запровадження санкцій проти китайських банків розглядають на той випадок, якщо дипломатичні спроби не зможуть переконати Китай обмежити експорт товарів подвійного і військового призначення в Росію.

Позбавлення банків КНР доступу до долара названо крайнім заходом, оскільки подібні санкції часто призводять до банкрутства кредитних організацій, зазначає WSJ. Цей захід становитиме особливий ризик для Китаю на тлі сповільненого відновлення економіки і зростання держборгу, продовжує видання.

Кілька банків у Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині в березні посилили вимоги до дотримання санкцій, що призвело до затримок або відмов у грошових переказах до Москви, повідомляло агентство Reuters. Це показує, що обмеження США можуть мати сильний побічний ефект, зазначає агентство.