CNN: РФ виробляє втричі більше снарядів, ніж США та Європа

Темпи виробництва снарядів у РФ можуть забезпечити її військам ключову перевагу в Україні, особливо якщо Київ залишиться без додаткової допомоги США, пише CNN із посиланням на розвіддані НАТО.

Для ведення війни проти України Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць, або близько 3 мільйонів на рік, тоді як США та Європа в сукупності можуть виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів щорічно для їх передачі Києву. Про це з посиланням на розвіддані НАТО та західних чиновників ідеться у матеріалі CNN, опублікованому у понеділок, 11 березня.

За оцінкою співрозмовників телеканалу, переважаючі темпи виробництва озброєнь у РФ можуть забезпечити її військам ключову перевагу перед наступним російським наступом. "Те, що зараз відбувається - це виробнича війна, - цитує CNN високопоставленого представника НАТО. - Результат в Україні залежить від того, наскільки кожна сторона підготовлена до ведення цієї війни".

Читайте також: CNN: Нова авіабомба РФ ФАБ-1500 завдає значних втрат на лінії фронту

При цьому навіть поставлена американськими військовими мета виробляти 100 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць до кінця 2025 року, що становить менше половини від щомісячного виробництва в Росії, наразі недосяжна через блокування нового пакета допомоги Україні на 60 млрд доларів у Конгресі, зазначає CNN.

"Результат війни вирішить той, хто випускатиме більше снарядів"

За словами військових аналітиків, незважаючи на постачання Україні західних систем озброєнь, у тому числі заплановану передачу винищувачів F-16, ймовірно, не вони вирішуватимуть результат війни - все залежатиме від того, хто зможе випускати більше артилерійських снарядів.

Зараз війська РФ випускають близько 10 тисяч снарядів на день проти двох тисяч з українського боку. На деяких ділянках понад тисячокілометрової лінії фронту це співвідношення ще гірше, зазначив представник європейської розвідки.

Читайте також: Оборонні компанії Франції розгорнуть виробництво в Україні

Російська військова машина "працює на повну потужність", але не досягне успіхів у короткостроковій перспективі

Заводи з виробництва артилерійських боєприпасів працюють у Росії цілодобово та без вихідних, зміни на них тривають по 12 годин. Близько 3,5 мільйона росіян працюють зараз в оборонному секторі у порівнянні з 2-2,5 мільйона до війни, пише CNN з посиланням на представника НАТО. Крім того, Росія ввозить боєприпаси з інших країн, зокрема з Ірану та Північної Кореї.

"Росія задіяла все, що має, - сказав представник розвідки. - Їхня військова машина працює на повну потужність".

Водночас, за словами американських та європейських чиновників, цього все ще недостатньо для задоволення військових потреб РФ, а представники західної розвідки не очікують, що Росія досягне серйозних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі.

Читайте також: Резолюція ЄП: Більше грошей, боєприпасів і підтримки Україні

За словами співрозмовників CNN, у виробничих потужностей РФ теж є межа: російські заводи, швидше за все, досягнуть піку наступного року. Проте США та Європа виробляють для України значно менше, ніж потрібно, зазначають джерела телеканалу.

Захід тільки починає нарощувати виробничі потужності

Незважаючи на переважаючі темпи виробництва в РФ, західні країни зрештою наздоженуть ці показники і вироблятимуть більш якісні боєприпаси, вважають чиновники та військові, які розмовляли з CNN.

"Захід тільки починає нарощувати темпи будівництва інфраструктури, щоб збільшити обсяги виробництва боєприпасів", - зазначив у розмові з телеканалом заступник командувача Європейського командування Збройних сил США генерал-лейтенант Стівен Бешем.

Читайте також: Союзники зібрали майже всі необхідні гроші на снаряди для України - Bloomberg

Водночас представники розвідки вважають, що жодна зі сторін не зможе досягти будь-яких великих успіхів у найближчому майбутньому, але в довгостроковій перспективі математичні розрахунки сприяють Москві, особливо якщо Україна залишиться без додаткової допомоги США.