США обмежили торгівлю з 42 фірмами-постачальницями РФ з КНР

За даними міністерства торгівлі США, китайські компанії постачали в Росію мікросхеми зі США, які використовувалися у воєнних цілях. У "чорний список" експорту додали також компанії з низки інших країн, зокрема Німеччини.

Міністерство торгівлі США додало до урядового списку експортного контролю 42 китайські компанії за підтримку ними військової та оборонно-промислової бази РФ, яка включає постачання мікросхем американського походження.

До "чорного списку" експортного контролю, крім китайських фірм, додали ще сім компаній - з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Великобританії, повідомляє в суботу, 7 жовтня, агентство Reuters.

Мікроелектроніку, що постачалася цими компаніями, Росія використовує, зокрема, для систем точного наведення ракет і дронів, які запускає для ураження цивільних об'єктів в Україні, йдеться в заяві міністерства торгівлі США.

"Сьогоднішнє доповнення списку компаній дає чіткий сигнал: якщо ви постачаєте російському оборонному сектору технології американського походження, ми дізнаємося про це і застосуємо заходи", - заявив заступник міністра торгівлі США Метью Аксельрод.

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У відповідь на запровадження санкцій Китай назвав дії США "економічним примусом і одностороннім залякуванням". "Сполучені Штати повинні негайно виправити свою неправильну практику і припинити необґрунтоване придушення китайських компаній", - йдеться в заяві міністерства торгівлі Китаю.

Компанії вносяться до "чорного списку" експортного контролю, коли Вашингтон вважає, що вони становлять загрозу національній безпеці або зовнішній політиці США. Після цього постачальники повинні отримати ліцензії перед відправкою товарів компаніям, занесеним до списку, і ці ліцензії, як правило, важко отримати.

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