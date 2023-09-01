США звинувачують німця в контрабанді електроніки до РФ

Американські правоохоронці закидають німцю російського походження вивезення до Росії "критичної електроніки", виготовленої у США. Чоловіка затримали кілька днів тому на Кіпрі за запитом США.

Міністерство юстиції США повідомило у п'ятницю, 1 вересня, про порушення 33-річним чоловіком правил експорту товарів у зв'язку із накладеними на Росії санкціями. А саме продаж ним мікроелектроніки російській фірмі, яка своєю чергою постачає армії РФ "критичні електронні деталі". Згідно з повідомленням, чоловіка затримали кілька днів тому на Кіпрі за запитом США.

Щоб приховати справжнього покупця продукції, чоловік використовував компанію на Кіпрі і повідомив дилерам, що деталі використовуватимуться у системах протипожежного захисту в країнах ЄС та інших країнах, які мають на це дозвіл. Фактичним покупцем однак виявилась компанія "Електроком ВПК" у Санкт-Петербурзі, яка постачає електронні компоненти для виробництва зброї.

Правоохоронці США обвинувачують чоловіка у змові з метою обману Сполучених Штатів та порушення Закону про експортне регулювання, а також у контрабанді, інтернет-шахрайстві та відмиванні грошей. За деякими обвинуваченнями передбачено до 20 років ув'язнення. Заступник міністра торгівлі США Метью Аксельрод заявив, що кожен, хто обходить обмеження експортного контролю "для підтримки жорстокої військової машини Путіна", буде притягнутий до відповідальності.

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Як повідомлялося, федеральна прокуратура Німеччини проводить розслідування щодо німецького бізнесмена російського походження, якого обвинувачують у постачанні електронних комплектуючих для дронів до Росії. Для обходу санкцій бізнесмен спочатку імпортував продукцію до Німеччини, а потім постачав її до Росії через одну із фірм у землі Баден-Вюртемберг.