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Екстрадованого з Естонії росіянина взяли під варту у США

Олександр Куницький
22 хв. тому

У США взяли під варту екстрадованого з Естонії росіянина Вадима Конощенка. Його підозрюють в контрабанді електронних компонентів і набоїв в обхід санкцій щодо Росії.

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Американський та росіський прапори
Американський та росіський прапориФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

Екстрадованого з Естонії до США росіянина Вадима Конощенка, якого підозрюють в організації контрабанди електронних компонентів для російської оборонної промисловості та боєприпасів американського виробництва в обхід санкцій, взяли під варту. Про це повідомляє агенція AFP у п'ятницю, 14 липня.

Як зазначається на сайті міністерства юстиції США, Конощенок, який підозрюється у зв’язках з російською Федеральною службою безпеки (ФСБ), був затриманий в Естонії в 2022 році і переданий США 13 липня.

В США підозрюють, що він був ключовою фігурою в групі контрабандистів із семи осіб - п'ятьох громадян Росії та двох громадян США, що діяла під керівництвом російських спецслужб. Усім фігурантам Федеральний окружний суд Східного округу Нью-Йорка ще в грудні висунув обвинувачення за 16 пунктами, зокрема у шахрайстві, злочинній змові, контрабанді, відмиванні грошей і порушенні санкцій.

Схема контрабанди

За даними мін'юсту США, фігуранти вели свою діяльність в інтересах московських компаній "Сернія Інжиніринг" і "Сертал", які перебувають під санкціями. Ці фірми, як вважає Вашингтон, "під керівництвом російських спецслужб закуповують передову електроніку і складне випробувальне обладнання для російського військово-промислового комплексу і науково-дослідного сектора". Деякі з електронних компонентів можуть бути використані у розробці ядерної та гіперзвукової зброї, зазначили раніше у мін'юсті США.

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Як вказує американське відомство, Естонія була популярним пунктом перевалки, звідки Конощенок контрабандою переправляв через кордон до Росії товари американського походження. Так, Конощенка у жовтні затримали на естонсько-російському кордоні з електронними компонентами 35 різних типів і "тисячами" 6,5-мм патронів для снайперських рушниць. Після затримання чоловіка було вилучено або виявлено близько пів тонни боєприпасів американського походження, пов'язаних з ним. У разі доведення його вини йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

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