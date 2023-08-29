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КонфліктиНімеччина

У ФРН розслідують поставки в Росію деталей для дронів

Роман Губа
29 серпня 2023 р.

Німецький бізнесмен російського походження поставляв деталі для підприємства в Росії, що виробляє дрони для війни проти України. Він перебуває під вартою.

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Російський дрон "Орлан-10"
Російський дрон "Орлан-10"Фото: Vadim Savitsky/TASS/dpa/picture alliance

Федеральна прокуратура Німеччини проводить розслідування щодо німецького бізнесмена російського походження, якого обвинувачують у постачанні електронних комплектуючих для дронів до Росії. Про це у вівторок, 29 серпня, повідомляє прокуратура у Карлсруе. 

Бізнесмена, який керує двома компаніями у федеральній землі Саар, звинувачують у 26-ти поставках електронних комплектуючих російському підприємству, що виробляє військове обладнання, у тому числі безпілотники "Орлан-10", які застосовує російська армія у війні проти України.

У повідомленні прокуратури зазначається, що поставлені в період із січня 2020-го до березня 2023 року комплектуючі на загальну суму 700 з лишком тисяч євро порушують ембарго, запроваджене проти Росії. Для обходу санкцій бізнесмен спочатку імпортував продукцію до Німеччини, а потім постачав її до Росії через одну із фірм у землі Баден-Вюртемберг.

Як пише агенція dpa, компоненти також потрапляли в Росію через Дубай і Литву.

Бізнесмен перебуває під вартою ще з березня на підставі ордера, виданого судом у Мангеймі. У зв'язку з особливою важливістю справу передали до федеральної прокуратури, яка 28 серпня також видала ордер на арешт обвинуваченого.

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Німецькі компоненти у російській зброї

У середині липня цього року радник керівника Офісу президента України Владислав Власюк в коментарі німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявив, що у російських ракетах часто зустрічаються компоненти, виготовлені в Німеччині та інших західних країнах.

На думку влади у Києві, це можливо лише тому, що західні санкції щодо Росії обходять через інші країни. Як зазначаэ FAZ, компоненти з ФРН становлять 3,5 відсотка від загального обсягу виявлених західних деталей. Найбільше іноземних компонентів у російській зброї походить зі США - 81 відсоток, далі йде Швейцарія з показником у вісім відсотків.

Німецькі компоненти, зазначає видання, ймовірно використовувалися в крилатій ракеті Х-101, у двох модифікаціях балістичної ракети "Іскандер", а також у гіперзвуковій ракеті Х-47М2 "Кинджал".

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