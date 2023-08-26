Чоловік Каллас оголосив вихід із бізнесу, пов'язаного з РФ

Чоловік прем'єрки Естонії Каллас заявив, що продасть усі свої акції транспортної компанії Stark Logistics, вийде з її правління, розірве контракт, а також відмовиться від "будь-яких інших ролей і обов'язків".

Чоловік прем'єр-міністрки Естонії Каї Каллас Арво Халлік на тлі політичного скандалу, що розгортається, заявив про плани продати свою частку в логістичній компанії, що займається вантажоперевезеннями в Росію. Про це в п'ятницю, 25 серпня, повідомили естонські ЗМІ з посиланням на письмову заяву Халліка.

"Виник інтерес з боку ЗМІ, і я розумію, що моя ділова діяльність, участь і робота в компанії Stark Logistics, що здійснювала перевезення з Естонії в Росію для нашого клієнта AS Metaprint, викликали запитання, які, незалежно від відповідей, вплинуть на роботу моєї дружини, - цитує заяву портал естонського держтелерадіо ERR. - Тому сьогодні я домовився з іншими акціонерами Stark Logistics, що негайно продам усі свої акції назад Stark Logistics, а також вийду з правління компанії, розірву трудовий договір фінансового менеджера, відмовлюся від будь-яких інших ролей і обов'язків і передам їх іншим працівникам".

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Бізнесмен вибачився за ситуацію, що склалася, і шкоду, якої вона завдала його дружині. Він підтвердив, що Кая Каллас не знала про його підприємницьку діяльність. "Цього тижня ми обговорили все це на тлі висвітлення у ЗМІ, і її оцінка була чіткою - жодні обставини не виправдовують проведення цих перевезень. Але зупинка перевезень для мене вже не є достатнім кроком", - заявив Арво Галлік, додавши, що за цих обставин йому краще повністю відмовитися від своєї частки в Stark Logistics і роботи в компанії.

Delfi: Stark Logistics заробила на перевезеннях у РФ 1,5 млн євро під час війни

Раніше естонські ЗМІ повідомили, що фірма, якою частково володіє Арво Халлік, продовжує діяльність у Росії. За даними Delfi, Stark Logistics заробила близько 1,5 мільйона євро на російських поставках під час війни в Україні. У самій компанії заявили, що практично згорнули вантажоперевезення в Росію, а зараз перевозять останні вантажі. Йдеться про "часткове вивезення залишків із заводів, щоб можна було завершити діяльність", сказав ERR директор фірми Крістьян Крааг.

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Президент Естонії Алар Каріс в інтерв'ю ERR 24 серпня вимагає роз'яснень від прем'єр-міністерки країни, а опозиційні партії закликали її піти у відставку. Того самого дня Кая Каллас, виступаючи на пресконференції, заперечила, що її чоловік порушив санкції проти РФ. За її словами, компанія Stark Logistics припинила надавати логістичні послуги в РФ через місяць після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас вона продовжує перевозити вантажі в Росію для свого естонського партнера, фірми Metaprint. Каллас визнала наявність етичної проблеми в роботі Stark Logistics у Росії та повідомила про припинення цієї діяльності найближчими тижнями.

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