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ЗМІ: У російських ракетах є складові з США, ФРН і Японії

Олександр Куницький
2 год. тому

Незважаючи на санкції, російські ракети містять компоненти, виготовлені у західних країнах, повідомив радник керівника ОПУ Владислав Власюк виданню FAS. Зокрема, "матеріали чи послуги" 16 німецьких компаній.

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Запуск ракети "Іскандер-К"
Запуск ракети "Іскандер-К"Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

У російських ракетах часто зустрічаються електронні компоненти, виготовлені в Німеччині та інших західних країнах. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Владислав Власюк в коментарі німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), опублікованому у суботу, 15 липня, і яке цитує dpa. 

На думку України, це можливо лише тому, що західні санкції щодо Росіїобходять через інші країни. Видання зазначає, що 13 червня Власюк разом  із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністеркою економіки Юлією Свириденко представили послам країн-союзниць зібрані дані про використання Росією західних компонентів. Так, згідно з документом, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ подвоїла виробництво балістичних і крилатих ракет з 512 одиниць у 2022 році до понад тисячі.

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16 німецьких компаній

Зазначається, що найбільше іноземних компонентів, які були виявлені, походять із США - 81 відсоток. Далі йде Швейцарія з часткою у вісім відсотків. Частку по 3,5 відсотка складають компоненти з ФРН та Японії. Німецькі компоненти, зазначає видання, ймовірно використовувалися в крилатій ракеті Х-101, в двох модифікаціях балістичної ракети "Іскандер", а також у гіперзвуковій ракеті Х-47М2 "Кинджал".

За даними Києва, загалом для створення російської зброї використовувалися "матеріали чи послуги" 16 німецьких компаній. Експорт йшов переважно через Китай, а також через Центральну Азію, Кавказ та Туреччину. Згідно зі звітом, оскільки бізнес провадився через фіктивні компанії в транзитних країнах, деякі компанії могли навіть не знати, куди йде їхня продукція.

Тим часом у міністерстві закордонних справ ФРН заявили виданню, що "дуже серйозно ставляться до повідомлень українських колег про використання санкційних компонентів у російських ракетах", і наголосили, що вивчають цю інформацію "дуже уважно". Однак у відомстві припустили, що ці комплектуючі могли бути поставлені  "до війни і до того, як набули чинності наші санкції".

Україна закликає посилити санкції

У червні президент України Володимир Зеленський вже наголошував, що РФ досі отримує критичні складові для виробництва ракет від компаній з деяких країн-партнерів України. Тоді він закликав міжнародних партнерів запровадити санкції проти компаній, які постачають компоненти для російських ракет чи є посередниками для цього. 

На початку березня цього року видання Bloomberg із посиланням на неназваного високопоставленого європейського дипломата писало, що Росія, попри все, успішно обходить санкції ЄС та країн Великої сімки (G7). За словами дипломата, аналіз торговельних даних дозволяє припустити, що сучасні чіпи та інтегральні схеми, зроблені в ЄС та інших державах, поставляються до РФ через треті країни, як-от Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Казахстан.

Patriot проти "Кинджала"

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