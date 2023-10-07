РФ вночі атакувала Одещину ракетами "Онікс": є влучання

У ніч на суботу, 7 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Як повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, ціллю окупантів була цивільна та припортова інфраструктура.

"В Одеському районі влучання відбулося в будівлю пансіонату і в зерносховище біля порту. Постраждало чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога", - написав він у Telegram. Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. У кількох багатоквартирних будинках вибило вікна.

За даними Оперативного командування "Південь", росіяни атакували Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму.

Напередодні, у ніч на 6 жовтня, внаслідок російської атаки дронами по Одещині, ціллю якої також була припортова інфраструктура, було пошкоджене зерносховище.