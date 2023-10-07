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РФ вночі атакувала Одещину ракетами "Онікс": є влучання

Максим Сидоржевський
7 жовтня 2023 р.

Російські ракети уразили будівлю пансіонату та зерносховище біля порту в Одеській області. Постраждали четверо людей.

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Наслідки російських ударів по Одеській області, архівне фото
Наслідки російських ударів по Одеській області, архівне фотоФото: State Emergency Service Of Ukraine/REUTERS

У ніч на суботу, 7 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Як повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, ціллю окупантів була цивільна та припортова інфраструктура.

"В Одеському районі влучання відбулося в будівлю пансіонату і в зерносховище біля порту. Постраждало чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога", - написав він у Telegram. Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. У кількох багатоквартирних будинках вибило вікна.

За даними Оперативного командування "Південь", росіяни атакували Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами  типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму. 

Напередодні, у ніч на 6 жовтня, внаслідок російської атаки дронами по Одещині, ціллю якої також була припортова інфраструктура, було пошкоджене зерносховище.

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Наслідки російських ударів по Одеській області, архівне фото

РФ вночі атакувала Одещину ракетами "Онікс": є влучання

Конфлікти7 жовтня 2023 р.
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