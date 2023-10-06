РФ запустила по Україні 33 "шахеди", пошкодила зерносховище

Росія вночі намагалася атакувати дронами припортову інфраструктуру на Одещині, пошкодивши при цьому зерносховище. Про постраждалих не повідомляється.

У ніч на п'ятницю, 6 жовтня, російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Як повідомили вранці у Повітряних силах Збройних сил України (ЗСУ), було зафіксовано пуски 33 "шахедів" із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Запущені безпілотники Shahed-131/136 прямували кількома групами у напрямку південних, східних і центральних областей України. 25 з них знищили силами та засобами Повітряних сил і протиповітряної оборони (ППО) в межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей.

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На Одещині пошкоджене зерносховище

Про наслідки нічної атаки повідомив, зокрема, голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер. За його словами, над областю збили три дрони. "Ворог вкотре цілив по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Пошкоджено зерносховище, зайнялися дев'ять вантажівок. Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає", - написав він у Telegram.

Натомість голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі над областю знищили вісім "шахедів", а голова Черкаської ОВА Ігор Табунець повідомив про збиття семи дронів над Черкащиною. Про один збитий безпілотник над Дніпропетровщиною повідомив голова військової адміністрації області Сергій Лисак. Про постраждалих внаслідок атак не повідомляється.

У ніч на четвер, 5 жовтня, Росія атакувала Україну 29 ударними дронами типу Shahed, з них збили 24. Внаслідок атаки було зафіксовано, зокрема, влучання в об'єкт інфраструктури на Кіровоградщині.

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