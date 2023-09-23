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"Шахеди" пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра

Аліна Коломієць
23 вересня 2023 р.

Росія вночі атакувала Україну 15 безпілотниками. ППО збила 14 дронів. Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в Дніпрі. Також росіяни атакували Одещину ракетами "Онікс". Дві влучили в рекреаційну зону.

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Безпілотник "шахед". Іранський дрон Shahed-136, який Росія маркує БпЛА "Герань-2".
ППО збила 14 з 15 дронівФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

У ніч на суботу, 23 вересня війська РФ укотре атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed. За даними Повітряних сил Збройних сил України, всього росіяни запустили 15 безпілотників.

Українська протиповітряна оборона (ППО) знищила 14 дронів. 

Пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра

12 "шахедів" збили над Дніпропетровською областю. Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району уламки понівечили дві заправки та світлофор. 

Постраждалих немає. 

Два "Онікси" влучили по Одещині

Крім того, Росія вночі атакувала Одеську область ракетами "Онікс", повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але це відкрита територія. Критичних руйнувань і травмованих немає", - сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Раніше голова Одеської ОВА закликав жителів Білгород-Дністровського району перебувати в безпечних місцях і не знімати роботу ППО.

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