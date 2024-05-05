Сі Цзіньпін розпочав європейське турне зі Франції

Вперше за п'ять років Сі Цзіньпін прибув до Європи. Еммануель Макрон планує обговорити з лідером КНР неприпустимість підтримки Росії у її війні проти України. Після Франції лідер Китаю відвідає Сербію та Угорщину.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін разом із дружиною Пен Ліюань у неділю, 5 травня, прибув до Франції, повідомляє AFP. З цієї країни він розпочинає свій перший офіційний візит до Європи з 2019 року. Окрім Франції він також планує відвідати Сербію і Угорщину.

6 травня Сі проведе у Парижі перемовини із керівництвом Франції, а також президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Після переговорів відбудеться державний банкет, організований президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці.

7 травня лідери КНР та Франції вирушать до Піренеїв, де Макрон в дитинстві часто проводив канікули, для менш публічних переговорів.

Сі: Відносини Пекіна і Парижа - зразок

Після прибуття Сі до Парижа китайська державна інформагенція "Сіньхуа" оприлюднила його заяву, у якій йдеться, що відносини між КНР та Францією "незмінно йдуть в авангарді зв'язків Китаю з країнами Заходу" та створюють "зразок мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва між державами з різними системами".

На певне зближення позицій Пекіна і Парижа у Європі звертали увагу і після минулорічного візиту Макрона до КНР, за результатами якого він заявив, що Європа в питанні Китаю не повинна дозволяти використовувати себе в інтересах США. Тоді ці слова викликали бурхливу критику на адресу Макрона серед західних політиків.

Головна тема - розбіжності щодо війни Росії проти України

Втім, цього тижня джерело в офісі президента Франції наголосило, що нові переговори будуть "дуже політизованими" - головною темою стануть розбіжності сторін щодо війни Росії проти України. Ключовим пріоритетом Макрона буде попередити Сі про небезпеку підтримки РФ, оскільки західні чиновники стурбовані тим, що Москва вже використовує китайські верстати у виробництві зброї, зауважує AFP.

"У наших інтересах змусити Китай вплинути на стабільність міжнародного порядку. Тому ми повинні працювати з Китаєм, щоб побудувати мир", - наголосив Макрон в інтерв’ю виданню Economist, опублікованому 2 травня.

Макрон також зазначив, що Європа повинна захищати свої "стратегічні інтереси" в економічних відносинах з Китаєм, звинувативши Пекін у недотриманні правил міжнародної торгівлі.

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