Франція хоче від Китаю "чіткого повідомлення" РФ щодо війни

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне відвідав Пекін і намагався переконати Китай у його ролі щодо миру. Проте китайський міністр війну РФ проти України не коментував.

Франція очікує, що Китай надішле "чіткі повідомлення" Росії щодо її війни в Україні. Як передає агенція AFP, про це у понеділок, 1 квітня, заявив міністр закондонних справ Франції Стефан Сежурне після зустрічі з головою МЗС КНР Ван Ї у Пекіні.

"Ми переконані, що не буде міцного миру, якщо про нього не домовляться з українцями. Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права", - сказав він на спільній пресконференції з Ван Ї.

За його словами, Китай може зіграти "ключову роль" у забезпеченні поваги до міжнародного права.

За останні пів року це уже другий візит міністра закордонних справ Франції до Китаю. У листопаді Пекін відвідувала попередниця Сежурне - Катрін Колонна. Президент Франції Еммануель Макрон також побував у Китаї у квітні минулого року.

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Китай не згадує про війну

Своєю чергою, голова МЗС КНР на пресконференції заявив, що Китай і Європейський Союз є стратегічними партнерами, спільні інтереси яких значно переважають розбіжності, а також запевнив у готовності розвивати всебічну взаємодію з ЄС. При цьому він не згадав про війну РФ проти України, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на китайське зовнішньополітичне відомство.

"Від початку цього року обміни між Китаєм та ЄС на всіх рівнях повністю відновлені, активізувалася співпраця і в Євросоюзі зростає раціональне розуміння Китаю та бажання співпрацювати з Китаєм", - сказав Ван Ї.

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Також він зазначив, що "деякі далекоглядні люди в Європі" вважають, що відокремлення від КНР становить реальні ризики, натомість факти засвідчили, що Китай є партнером для ЄС, а не супротивником. "У цьому питанні позиція Китаю дуже чітка, тобто відкритість приносить прогрес, а ізоляція неминуче призведе до відсталості", - зауважив Ван Ї.

За його словами, уряд КНР постійно полегшує доступ до внутрішнього ринку, оптимізує транскордонні потоки даних і сприяє обмінам між людьми.

"Рішучість Китаю розширювати відкритість та поглиблювати взаємовигідну співпрацю з Євросоюзом не зміниться. Ми готові працювати з ЄС як із постійним партнером в економічній і торговельній сферах, пріоритетним партнером у науковій і технологічній царинах та надійним партнером у виробництві і постачанні", - сказав головний китайський дипломат.