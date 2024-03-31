Франція надасть Києву "сотні" БТР та зенітних ракет

Франція надасть Києву "сотні" БТР та зенітних ракет31 березня 2024 р.
Франція поставить в Україну "сотні" бронетранспортерів і зенітних ракет, заявив французький міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю газеті La Tribune, опублікованому ввечері у суботу, 30 березня.
"БТР VAB мають важливе значення для мобільності військ... Ми говоримо про сотні таких машин на 2024 і початок 2025 року", - зазначив міністр, додавши, що бронетранспортери важливі для утримання великої лінії фронту.
Франція зараз замінює свій парк VAB, деяким з яких понад 40 років, на нові бронемашини Griffon. Однак старіші моделі все ще експлуатуються, наголосив Лекорню.
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Снаряди для ППО вже цього літа
Як повідомляється, Париж також поставить Києву додаткові зенітні ракети Aster 30 для системи протиповітряної оборони SAMP/T, подібної до американських систем ППО Patriot.
"Ми також розробляємо боєприпаси з дистанційним керуванням у дуже стислі терміни, щоб доставити їх в Україну вже цього літа", - сказав Лекорню.
Як вказує агенція AFP, уряд Франції змушує оборонні компанії нарощувати виробництво, щоб задовольнити потреби власної армії та забезпечити продовження підтримки України у війні проти Росії.
Напередодні в інтерв'ю колумністу The Washington Post президент України Володимир Зеленський вказав на брак снарядів та визнав, що зволікання Конгресом США з затвердженням військової допомоги на 60 мільярдів доларів дорого обійшлося Україні.
За його словами, якщо для оборони лінії фронту потрібно вісім тисяч артилерійських снарядів на день, а є лише дві тисячі, то доводиться "повернутися назад, зробивши лінію фронту коротшою". Інакше – війська РФ можуть прорватися у великі міста України. "Ми намагаємося знайти спосіб не відступати", - наголосив Зеленський.
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