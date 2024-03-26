Париж пообіцяв Києву "незабаром" майже 80 САУ Caesar

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню запевнив, що Франція незабаром зможе поставити Україні 78 самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar, а також істотно збільшить постачання снарядів, щоб задовольнити нагальні потреби Києва в боєприпасах для протидії агресії РФ. Відповідну заяву очільник французького оборонного відомства зробив у вівторок, 26 березня, під час пресконференції у Парижі, передає агенція AP.

За словами французького урядовця, між Францією, Україною і Данією було досягнуто домовленості про фінансування постачання Україні САУ Caesar, що дозволить Франції "швидко їх доставити". Крім того, Франція також поклала собі за мету поставити цьогоріч 80 тисяч снарядів для 155-мм гармат в Україну, що значно більше в порівнянні з 30 тисячами, які Париж надав Україні з початку війни в лютому 2022 року. На додачу, за словами Лекорну, Франція бере участь у чеській ініціативі з пошуку боєприпасів для України, які мають намір придбати за межами Європейського Союзу.

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Французький міністр не вперше обіцяє збільшення військової допомоги Україні. У січні цього року Лекорню так само озвучував бажання надати Києву понад 70 САУ Caesar, а також заявив про передачу високоточних авіабомб AASM Hammer французького виробництва. На початку березня французький уряд оприлюднив перелік озброєнь, які Україна отримала від Франції . У ньому зазначалося, що Сили оборони України отримали від Парижа загалом 30 САУ Caesar. Крім того, раніше повідомлялося про передачу Україні 19 САУ Caesar від уряду Данії.

Європі слід зменшити залежність від США

Іншим питанням, якого торкнувся Лекорню, стала нинішня залежність Європи від Сполучених Штатів у військовому плані. Французький урядовець вважає, що європейські країни повинні зменшити свою залежність від США у гарантуванні безпеки на континенті. Він визнав, що очікує, що це питання стане темою передвиборчої кампанії напередодні червневих виборів до Європарламенту.

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"Ми знаємо, що частина європейського порядку денного у галузі безпеки повинна відтепер лягти на плечі європейців", - сказав Лекорню, якого цитує AP. "Це абсолютна необхідність", - додав він. "Як на мене... це неправильно, що американські платники податків повинні платити так багато за безпеку європейців", - пояснив міністр.

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Коментарі Лекорню з'явилися в той час, коли багато хто в Європі висловив занепокоєння, що потенційне повернення Дональда Трампа в Білий дім послабить Північноатлантичний альянс (НАТО) після його погроз не ставати на захист союзників у разі нападу Росії. Однак навіть якщо президент Джо Байден і залишиться на посаді американського призидента, лідери ЄС все-одно побоюються, що довготривале посилення уваги США до Азії з метою зосередитися на протидії дедалі більшому регіональному тиску з боку Китаю лише прискорюватиметься, тож Європі доведеться дедалі більше самій дбати про власну безпеку, пише AP.