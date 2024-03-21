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Сирський поговорив з начальником штабу ЗС Франції про фронт

Олександр Куницький
21 березня 2024 р.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу ЗС Франції Тьєрі Бюркаром і розповів тому про обстановку на фронті в Україні.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Олександр СирськийФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Силам оборони України вдалося стабілізувати обстановку на Сході, заявив у четвер, 21 березня, головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський під час телефонної розмови з начальником Об'єднаного штабу збройних Сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром.

"Проінформував про ситуацію на полі бою. Зокрема, про те, що на даний момент Силам оборони України вдалося стабілізувати обстановку на Сході України", - написав Сирський у Facebook.

Він подякував уряду Франції та французькому народові за постійну та послідовну підтримку України, а також за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції. 

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив розгортання західних сухопутних військ в Україні.

Таку заяву він зробив наприкінці лютого після саміту в Парижі лідерів 25 країн для обговорення допомоги Україні. Водночас Макрон уточнив, що з цього питання "немає консенсусу".

Тим не менше його заява викликала широку дискусію в світовому політикумі. Більшість європейських лідерів одразу ж заявили, що не відправлятимуть свої війська до України, тим часом представники балтійських країн не виключили такої можливості.

Макрон від своєї ідеї щодо України не відмовляється.

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