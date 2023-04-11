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Президент Франції Еммануель Макрон під час офіційного візиту до Нідерландів
Президент Франції Еммануель Макрон під час офіційного візиту до НідерландівФото: Peter Dejong/AP/picture alliance
ПолітикаФранція

Макрон: Європа має зменшити залежність від США та Китаю

Євгенія Наконечна
2 год. тому

Президент Франції у промові, виголошеній в Нідерландах, наголосив, що суверенітет Європи може бути забезпечений лише за умови підвищення її конкурентоспроможності та зменшення впливу інших держав, особливо США та Китаю.

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Президент Франції Еммануель Макрон у своїй програмній промові в Гаазі під час офіційного візиту до Нідерландів заявив, що суверенітет Європи може бути забезпечений лише за умови підвищення її конкурентоспроможності та зменшення впливу інших держав, особливо США та Китаю.

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Пандемія коронавірусу та війна (Росії проти України, - Ред.) показали, що залежність має бути зменшена, вважає французький президент.

"Пандемія та війна просто підштовхнули нас до усвідомлення того, що ми що ми повинні зменшити нашу залежність, якщо хочемо зберегти європейську ідентичність", - сказав Макрон у своїй промові. Президент виступив, серед іншого, за те, щоб європейські цілі були більш послідовно представлені в міжнародному співробітництві в майбутньому, повідомляє dpa.

Раніше президент Франції у інтерв'ю прокоментував конфлікт між Китаєм і Тайванем і закликав до більшої незалежності Європи. Ці заяви були зустрінуті міжнародною критикою. Вона спонукала французьких чиновників і дипломатів наголосити, що Макрон не пропонує Європі бути рівновіддаленою геополітично від Вашингтона і Пекіна, просто інтереси Європи іноді відрізнятимуться від інтересів Сполучених Штатів, цитує afp.

Експерт з питань зовнішньої політики від німецького ХДС Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) заявив в ефірі Deutschlandfunk, що своїми заявами Макрон ізолював себе в Європі і послабив ЄС.

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Реттґен зазначив, що Європа повинна стати сильнішою. Це включає в себе тісне партнерство зі США. Водночас залежність від Китаю має бути зменшена. Політик підтвердив, що необхідно зробити все, щоб запобігти нападу Китаю на Тайвань. 

Сенатор США Марко Рубіо після заяв французького президента зауважив у Twitter, що "ми повинні з'ясувати, чи говорить Еммануель Макрон від імені Європи".

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Президент Франції Еммануель Макрон під час офіційного візиту до Нідерландів

Макрон: Європа має зменшити залежність від США та Китаю

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