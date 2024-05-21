Бербок: Зеленський - легітимний президент України

Володимир Зеленський є правомірним і легітимним президентом України, наголосила глава МЗС ФРН Анналена Бербок. Проведенню виборів в Україні перешкоджає лише президент РФ Володимир Путін, додала вона.

Німеччина визнає легітимність Володимира Зеленського як президента України. Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на спільній пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Києві у вівторок, 21 травня.

"Чітко зрозуміло, що Володимир Зеленський є правомірним і легітимним президентом України", - заявила Бербок. Вона наголосила, що проведенню виборів в Україні перешкоджає лише президент РФ Володимир Путін, який ініціював повномасштабний напад РФ на Україну.

Бербок також наголосила, що основні закони багатьох країн передбачають, що під час воєнного стану проведення виборів неможливе. Зокрема, конституція Німеччини передбачає, що лише через шість місяців після завершення війни можливе проведення виборів, вказала вона.

"Це низька гра, шо саме ті, хто почав цю війну і цим унеможливлюють вибори, виносять світу наратив, що нібито президент нелегітимний, бо він не переобраний", - зазначила вона.

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У ЄС відкинули закиди щодо "нелегітимності" Зеленського

На той факт, що Україна не може провести вільні вибори через війну, розв'язану Росією, вказав також речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано під час пресконференції в Брюсселі.

Згідно з Конституцією України, наголосив він, чинний президент виконує повноваження до вступу на пост новообраного президента, водночас принцип безперервності влади - один із ключових в Конституції України, а в українському суспільстві та серед політичних партій немає сумнівів, хто є легітимним президентом.

"В нас (ЄС - Ред.) також немає сумнівів, що президент України - це Володимир Зеленський", - цитує Стано видання "Європейська правда".

Зеленський про свою каденцію: Мої п'ять років не закінчилися через воєнний стан

Тим часом Володимир Зеленський, коментуючи в інтерв'ю Reuters свою президентську канденцію, теж констатував, що вона не закінчилася через правовий режим воєнного стану, який діє в Україні.

"Мої п'ять років ще не закінчилися через воєнний стан вони продовжуються. Я не можу оцінювати свою діяльність. Мені здається, що це просто не дуже етично. Я думаю, що погляд завжди справедливий десь збоку, і я не буду сперечатися з цим поглядом", - сказав він.

Водночас він наголосив, що пишається тим, що він є президентом України. "Я вважаю, що нам потрібно пройти цей шлях до кінця, бажано - переможного", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, що 20 травня сплили п'ять років від моменту інавгурації Володимира Зеленського. Чергові президентські вибори мали відбутися 31 березня. Водночас в Україні також законодавчо заборонене проведення виборів в умовах воєнного стану. Він діє від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, а передумов для його скасування поки що не немає.

Результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного у лютому 2024 року, показали, що переважна більшість українців - 69 відсотків - вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.