У ЄС відновили "Веймарський трикутник" для підтримки України

Темою зустрічі глав МЗС ФРН, Франції та Польщі стали допомога Україні та розширення Євросоюзу. Раніше в Парижі наголошували також на важливості спільної протидії російській дезінформації.

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі - Стефан Сежурне, Анналена Бербок (Annalena Baerbock) та Радослав Сікорський - зустрілися в понеділок, 12 лютого, щоб обговорити допомогу Україні та розширення ЄС. Місцем зустрічі став замок Ла Сель-Сен-Клу поблизу Парижа.

Відродження "Веймарського трикутника"

Тим часом німецька міністерка Бербок привітала відродження тристороннього формату співпраці між главами дипломатичних відомств трьох країн. "Для сильної, сталої Європи в турбулентні часи "Веймарський трикутник" може стати центром сили і аналітичним центром більше, ніж будь-коли за свою 30-річну історію", - пояснила Бербок, цитує інформагенція AFP. "Між Бордо, Бохумом і Білостоком проживає близько 190 мільйонів людей - майже половина населення ЄС", - додала вона.

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Крім того, німецька урядовиця переконана, що сила співпраці між Німеччиною, Францією та Польщею полягає саме в тому, що вони "дивляться на нашу Європу з різних точок зору". Париж, Варшава і Берлін переконані, "що європейські відповіді є кращими відповідями", пояснила Бербок.

Франція хоче спільно протидіяти дезінформації з боку Росії

Водночас напередодні керівник МЗС Франції Сежурне наголошував на необхідності спільної ініціативи проти російської дезінформаційної кампанії. "Наші три країни стали жертвами однієї і тієї ж стратегії дестабілізації", - сказав він в інтерв'ю газетам трьох країн, зокрема, німецькій FAZ. Як приклад Сежурне навів російські фабрики тролів і сайти фейкових новин.

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Є ознаки того, що існують так звані "сплячі операції", тобто інструменти, які можуть бути активовані в будь-який час, особливо під час виборів. "Це має на меті створити плутанину серед громадян. (...) З метою спричинення поляризації, що політично дестабілізує наші демократії", - підкреслив Сежурне.

Зустріч уможливила перемога ліберальних сил на виборах у Польщі

Водночас причиною зустрічі глав МЗС трьох країн він назвав зміну уряду в Польщі. "Польща повністю повернулася до Європи. (...) Така зустріч, ймовірно, не відбулася б, якби партія "Право і справедливість" перемогла на виборах", - пояснив він.

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Так званий "Веймарський трикутник" об'єднує трьох найчисельніших та найсильніших у військовому плані членів ЄС. Востаннє міністри закордонних справ цих трьох країн зустрічалися в травні минулого року, нагадує AFP.

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