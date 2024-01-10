В уряді Італії закликають до переговорів про мир в Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що настав час для мирних перемовин між Києвом і Москвою. Але підтримку зброєю не припиняє.

Тверда підтримка Києва з боку Заходу нині необхідна для забезпечення серйозних мирних переговорів з Москвою, вважає міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. "Настав час використовувати дипломатію, щоб прокласти шлях до миру між Росією і Україною", - зазначив він під час виступу у парламенті у Римі у середу, 10 січня.

За словами Крозетто, український контрнаступ у 2023 році не приніс бажаного результату, а нинішню військову ситуацію треба розглядати з "реалізмом",

"З цієї точки зору, (...) здається, настав час для гострої дипломатії, поряд з військовою підтримкою, тому що є низка важливих сигналів, що надходять з обох сторін" - сказав Крозетто.

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Збройна підтримка залишається

Міністр оборони запевнив депутатів, що "підтримка України з боку Італії залишається сильною і абсолютно незмінною". В кінці минулого року італійський уряд правоконсерваторки Джорджі Мелоні вирішив продовжити Києву ще на рік військову допомогу у боротьбі з російською агресією.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто Фото: Guglielmo Mangiapane/REUTERS

Після виступу Крозетто нижня палата парламенту більшістю голосів ухвалила резолюцію, яка зобов'язує уряд "підтримувати українську владу, в тому числі шляхом передачі коштів, матеріалів і військового обладнання, відповідно до взятих зобов'язань і подальших домовленостей в рамках НАТО і ЄС, а також на міжнародних форумах, до яких належить Італія".

Схиляння до перемовин

Між тим у своєму виступі Крозетто, зокрема, зазначав, що Росія поступово демонструє готовність до переговорів про мир, тоді як позиція України виглядає менш безкомпромісною, ніж раніше.

"В Україні внутрішній фронт, схоже, вже не такий єдиний, як у минулому, у підтримці політики президента Зеленського, що підкреслює деякі розбіжності в політичному дискурсі", - розповідав міністр депутатам.

Тема дипломатичного посередництва між Києвом і Москвою не полишає західних партнерів Києва. Наприкінці минулогого року видання The New York Times з посиланням на анонімні джерала стверджувало: Кремль наполегливо шукає посередництва для початку подібних мирних переговорів.

Цього тижня інформагентство Bloomberg, так само посилаючись на анонімне джерело стверджувало, що у грудні Україна влаштувала таємну зустріч з партнерами країн "Великої сімки" та "глобального Півдня" для обговорення власної формули миру. Втім, не досягла очевидних результатів, оскільки продовжує опиратись пропозиціям щодо прямих перемовин з Росією.

Президент України Володимир Зеленський публічно відкидає ідею таких перемовин до повної деокупації українських територій, стверджуючи, що Росія не зацікавлена в мирі, а лише прагне паузи для поновлення сил на подальшу агресію. В січні він вкотре повторив цю тезу в інтерв'ю журналу "Економіст".

Речник Кремля Дмитро Песков 10 січня назвав ситуацію навколо мирних перемовин "порожнечею", через "важкопояснимі процеси" у "формулі миру" Зеленського.

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