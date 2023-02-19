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Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа МелоніФото: John Thys/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Прем'єрка Італії Мелоні їде в Україну - ЗМІ

Роман Губа
2 год. тому

Наступного тижня Київ відвідає італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні. Очікується, що вона оголосить про шостий пакет військової допомоги Італії для ЗСУ та передачу разом із Францією системи ППО SAMP/T.

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Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні приїде наступного тижня до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це в неділю, 19 лютого, повідомили італійське видання Il Fatto Quotidiano та міжнародна інформаційна агенція Reuters.

За даними Reuters, візит відбудеться в понеділок, 20 лютого. За інформацією Il Fatto Quotidiano - у вівторок, 21 лютого. На шляху до України Мелоні зустрінеться у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

На противагу Берлусконі

Візит італійської прем'єрки до Києва відбудеться на тлі чергових контроверсійних заяв експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі - лідера партії "Вперед, Італіє", яка входить до коаліції Мелоні. Минулого тижня він заявив, що не став би зустрічатися з Зеленським, якби досі залишався на посаді. Так політик прокоментував зустріч Мелоні з українським президентом на полях саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.

Через ці слова керівництво "Європейської народної партії" скасувало заплановану на літо в Неаполі зустріч консервативних партій, які входять до її складу. Мелоні ж у відповідь заявила, що її уряд твердо підтримує Україну. Про свій намір відвідати Київ до річниці повномасштабного російського вторгнення 24 лютого політикиня говорила ще наприкінці минулого року.

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Мелоні оголосить нову військову допомогу ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Італія надала Україні п'ять партій військової допомоги, до яких входили як летальні, так і нелетальні засоби. Рим ніколи не розкривав подробиць допомоги, яку він відправляв, однак за даними ЗМІ, попередні пакети включали реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та броньовані машини.

Очікується, що під час візиту до Києва Мелоні оголосить про шостий пакет військової допомоги та передачу разом із Францією системи протиповітряної оборони SAMP/T. Надавати танки, за даними Il Fatto Quotidiano, Італія Збройним силам України (ЗСУ) не буде, бо не має їх у достатній кількості. Також не йтиметься про надання країною винищувачів.

На початку лютого стало відомо, що Італія та Франція завершили технічні переговори щодо спільної передачі Україні SAMP/T навесні. До того ЗМІ повідомляли, що Італія та Франція замовлять 700 ракет Aster-30 на два мільярди євро до SAMP/T.

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