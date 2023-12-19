Путін оголосив РФ "гарантом цілісності України"

Західні сусіди України "сплять і бачать", як повернути собі низку територій України, стверджує Володимир Путін. При цьому він одночасно заявляє, що тільки РФ "могла бути гарантом цілісності України" і "не віддасть своє".

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що країни, частини територій яких увійшли до складу України за підсумками Другої світової війни, "сплять і бачать", як їх повернути. "У цьому сенсі лише Росія могла бути гарантом територіальної цілісності України", - наводить його слова агенція "Інтерфакс" у вівторок, 19 грудня.

На колегії міністерства оборони РФ Путін також заявив, що "знає напевно", що якісь мешканці західних регіонів України хочуть повернутися "на історичну батьківщину" - до країн, у складі яких були ці території до Другої світової. Виходячи з цього він побачив "загрозу розпаду України".

При цьому президент РФ не уточнив, як його заяви корелюються з розв'язаною його країною війною проти України і оголошенням анексії низки її регіонів. Водночас він підкреслив, що Росія "не віддасть своє" і не збирається відмовлятися "від своїх цілей спеціальної військової операції (так в РФ називають війну проти України - Ред.)", пише "РИА "Новости".

Росія готова вести перемовини на своїх умовах

За твердженнями Путіна, і в Україні і в Європі, і в США є люди, які "хочуть домовлятися". Він не відкинув ймовірність участь РФ в перемовинах, але зауважив, що "ми робитимемо (це - Ред.) тільки виходячи з наших інтересів".

При цьому президент РФ звинуватив США в експлуатації Європи у власних інтересах і заявив, що Росія не планує війни з Європою.

Також він підкреслив, що членство України в Північноатлантичному альянсі (НАТО) "не прийнятне для Росії ані через 10 років, ані через 20".

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Путін вказав на недоліки своєї армії

Під час колегії президент Росії також перерахував проблеми армії РФ, виявлені під час війни проти України, пише "ТАСС". "Потрібно серйозно перебудовувати роботу системи зв'язку, на порядок ефективніше застосовувати сучасні засоби ведення розвідки, цілевказання та контрбатарейної боротьби, нарощувати можливості нашого супутникового угруповання", - зазначив Путін.

За його словами, також "вимагає вдосконалення" робота протиповітряної оборони, РФ необхідно "серйозно збільшити" випуск і постачання високоточних снарядів і безпілотників різних типів.

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