Данілов: Переговори на умовах РФ - це капітуляція

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, РФ створює фейки про нібито готовність до переговорів задля зниження підтримки України союзниками, а все чого вона прагне - це капітуляція Києва.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заперечив готовність президента РФ Володимира Путіна до переговорів про припинення вогню, про ознаки якої днями писало видання The New York Times. На думку Данілова, ці заяви спрямовані на зниження підтримки України з боку її партнерів. Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки", оприлюдненому у середу, 27 грудня.

"Ні до яких перемовин Путін не готовий. Путін чи його оточення роблять ці заяви, щоб знизити підтримку нашої країни. Вони запускають ці фейки, що нібито готові до перемовин. Але ви знаєте чітко позицію нашого президента: є 10 пунктів "формули миру" Володимира Зеленського, - наголосив Данілов. - Бо перемовини, які пропонує Російська Федерація, доволі прості, - це наша капітуляція".

Він додав, що Україна не може собі дозволити капітулювати перед "країною, яка ще 24 лютого почала нас нищити".

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Данілов: 20 відсотків флоту РФ знищено

Крім того, оцінюючи контрнаступ ЗСУ, секретар РНБО зазначив, що хотілося б "мати набагато кращу ситуацію щодо звільнення наших територій". Водночас він наголосив на "дуже великих та важливих подіях на Чорному морі".

"20 відсотків флоту Російської Федерації вже немає. Причому це не якійсь там шаланди на 5-30 людей. Це величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 2022 року славнозвісний флагман Чорноморського флоту "Москва", - сказав Данілов.

За його словами, удари українських сил по флоту РФ - яскраве підтвердження, що військові ЗСУ мають розуміння важливості питання Криму. "Хтось має велике бажання, щоб ми відмовлялися від наших територій, я хочу всім пояснити, що в нас є Конституція, яка чітко закріпила території нашої країни. Вони визнані всім світом", - зауважив секретар РНБО.

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Також Данілов прокоментував розробку морських дронів, наголосивши, що Україна стала однією із перших у світі у їхньому виробництву та експлуатації. Ці дрони, а також допомога Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції сприяли Україні в досягненні нинішньої ситуації на Чорному морі та Кримському півострові, додав він.