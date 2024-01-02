The Economist: Зеленський роздратований зволіканням Заходу

Президент України Володмир Зеленський заявив в інтерв'ю The Economist, що не бачить "жодних сигналів" від Росії щодо миру. На його думку, Росія потребує паузи, щоб відновити сили та "перегорнути сторінку війни".

Володимир Зеленський роздратований зволіканням окремих союзників та "відстороненістю" деяких українців від війни, написало у понеділок, 1 січня, видання The Economist у матеріалі на базі інтерв'ю з президентом України.

"Мобілізація - це не лише справа солдатів, які йдуть на фронт. Це про всіх нас. Це мобілізація всіх зусиль. Тільки так можна захистити нашу державу та деокупувати нашу землю", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що це вибір, який "українцям доведеться зробити".

На думку Зеленського, українське суспільство надто зосередилося на внутрішній політиці.

Про цілі на 2024 рік

"Наші цілі не змінилися", - заявив Зеленський у відповідь на питання журналістки про плани України на 2024 рік.

На меті - зробити "більш успішні кроки" в Чорному морі та на кримському напрямку, а також захистити "найважливіші міста" України - Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон та Миколаїв, пояснив український лідер.

Київ не бачить "жодних сигналів" до миру від Росії

Зеленський відкинув можливість мирних переговорів з Росією, оскільки не бачить з її боку "жодних сигналів" до миру. "Я бачу лише дії терористичної держави", - сказав президент України.

За словами Зеленського, якщо Росія і надсилає сигнали стосовно бажання заморозити конфлікт, то це тільки тому, що "у них немає достатньо ракет, боєприпасів та підготовлених військ". "Їм необхідна ця пауза для того, щоб відновити всю свою силу, а потім з цсією цією силою перегорнути сторінку цієї війни", - сказав Зеленський.

“Путін відчуває слабкість"

Зеленський вкотре наголосив, що війна, яку Росія розв'язала проти України, загрожує і Європі та закликав до посилення підтримки Києва.

Коли Захід дає Києву гроші або зброю, то підтримує, передусім, себе, вважає Зеленський. "Ви рятуєте ваших дітей, не наших", - сказав він.

“Путін відчуває слабкість, як тварина, тому що він тварина. Він відчуває кров, він відчуває свою силу. І він з'їсть вас на вечерю з усіма вашими ЄС, НАТО, свободою і демократією“, - сказав український лідер, утім зауважив, що Києву також “слід покладатися на власну силу“.