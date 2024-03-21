Глава МЗС Сербії дивиться в Москві футбол з Лавровим

Вперше з початку війни проти України збірна Росії з футболу грає з європейським суперником. До цього РФ здебільшого організовувала товариські матчі з командами з Азії і Африки. На московському стадіоні - Дачич і Лавров.

Товариський футбольний матч між збірними Росії та Сербії у четвер, 21 березня, в Москві відвідують міністри закордонних справ цих країн Сергій Лавров та Івиця Дачич.

Поєдинок, який проходить на московському стадіоні "Арена", розпочався о 19:00. Сербія, яка є однією з фіналісток Євро-2024, стала першою європейською збірною, яка проводить матч з Росією за час повномасштабної війни РФ проти України. Росія здебільшого організовувала товариські матчі проти команд з Азії та Африки, а також одну гру проти Куби.

Про намір провести матч Росія та Сербія оголосили ще наприкінці 2023 року. Тоді Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до Міжнародної федерації футболу (ФІФА), Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Футбольного союзу Сербії з проханням вжити заходів для запобігання жестам підтримки РФ шляхом залучення її команд до міжнародних матчів.

Через війну ФІФА та УЄФА відсторонили РФ від усіх турнірів під своєю егідою, проте жодних обмежень у проведенні товариських матчів немає.

Читайте також: РФ звинуватила МОК у "неонацизмі"

Хоча Сербія, яка є кандидаткою на вступ до Європейського Союзу, неодноразово засуджувала війну Росії проти України, вона досі відмовляється приєднатися до міжнародних санкцій проти РФ.

Також сербські посадовці зустрічалися з Лавровим та іншими російськими чиновниками на міжнародних заходах. У червні 2022 року Сербія готувалася прийняти Лаврова з візитом, однак тоді сусідні країни не дозволили літаку Лаврова пролетіти через їхній повітряний простір.

Читайте також: Вучич: Відносини Сербії з РФ можуть погіршитися після смерті Навального