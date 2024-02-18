Вучич: Відносини Сербії з РФ непевні після смерті Навального

Після смерті у колонії російського опозиціонера Олексія Навального сербський президент Александар Вучич допустив погіршення відносин з РФ. Це вперше Вучич відреагував на смерть Навального.

Президент Сербії Александар Вучич допустив погіршення відносин його країни з Росією через смерть у в'язниці російського опозиціонера Олексія Навального. Таку заяву сербський глава держави зробив в інтерв'ю сербській телерадіокомпанії Prva, опублікованому у неділю, 18 лютого.

Вучич наголосив, що "жахнувся" від новини про смерть Навального - критика режиму президента РФ Володимира Путіна. Нині ставлення Сербії до Росії слід розглядати в контексті розвитку ситуації в Україні та результатів президентських виборів у США, додав Вучич. Це був перший випадок, коли президент Сербії публічно висловився з питання смерті Навального, зауважує агенція dpa.

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Сербія: не хоче вводити санкції проти РФ, і прагне до ЄС

Водночас Сербія все ще не обговорює введення санкцій проти Росії, додав Вучич. Сербія залишається єдиною країною в Європі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Незважаючи на війну Росії, Вучич досі підтримував добрі стосунки з Кремлем, водночас намагаючися наблизити свою країну до вступу в ЄС.

Також Вучич відповів на критику своєї реакції на нещодавній виступ на Мюнхенській конференції з безпеки вдови Навального - Юлії Навальної. Тоді сербський президент після виступу Навальної встав, але не аплодував. Вучич пояснив таку поведінку тим, що нібито не знав, хто виступав, адже не зміг прочитати бейдж Навальної.

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Нагадаємо, 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила, що Навальний помер у виправній колонії №3 "Полярний вовк" у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу, куди він був етапований під час відбування багаторічного терміну ув'язнення. Наступного дня соратники опозиціонера підтвердили інформацію про його загибель. Влада відмовляється видати родичам Навального його тіло. Матір політика, яка приїхала до Салехарда, досі не знає його місцезнаходження. Також досі офіційно не названа причина смерті російського опозиціонера.