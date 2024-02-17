Тіло Навального не показують матері та адвокату

Російська влада не показала тіло Олексія Навального його матері та адвокату, які приїхали до колонії, де він, як та стверджує, помер 16 лютого.

Влада РФ не показала тіло Олексія Навального його матері та адвокату, які приїхали до колонії, де російський опозиціонер нібито помер 16 лютого. Про це заявила прессекретарка політика Кіра Ярмиш у суботу, 17 лютого.

"Сьогодні вночі до Салехарда вилетіли адвокат і мати Олексія, щоб отримати офіційне підтвердження смерті. Вони приїхали до колонії об 11 ранку за місцевим часом, їх попросили зачекати годину. Вони чекали дві, після чого до них вийшов працівник колонії та заявив, що тіло Олексія Навального знаходиться в Салехарді. Його забрали слідчі, зараз вони проводять з ним "дослідження". Після цього матері вручили телеграму, де повідомлялося про смерть Олексія", - розповіла Ярмиш у відеозверненні, опублікованому в соціальній мережі Х.

"Ми продовжуємо чекати офіційного висновку про смерть та видачі тіла. І ми вимагаємо, щоб тіло Олексія Навального видали його сім'ї негайно", - додала речниця.

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Згодом вона написала, що мати та адвокат Навального приїхали в єдиний місцевий морг, але той виявився зачиненим, попри запевнення колонії, що той працює і тіло - там. Коли адвокат зателефонував за вказаним на дверях телефоном, йому сказали, що він уже сьомий, хто сьогодні дзвонить, але тіла Навального в цьому морзі немає.

Міжнародне агентство Reuters також пише з посиланням на працівника моргу, що тіло Навального туди не доставляли.

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Пізніше Ярмиш написала, що іншому адвокату Навального, який приїхав до Слідчого комітету РФ у Салехарді, заявили, що "причина смерті не встановлена, взяли повторну гістологічну експертизу", результати якої мають бути наступного тижня. Слідчі заявили, що поки ця перевірка не закінчиться, тіло родичам не віддадуть. "Очевидно, що вони брешуть і роблять все, щоб не видати тіло", - переконана речниця.

Тим часом у низці російських міст тривають стихійні акції в пам'ять про Навального. За даними правозахисного проєкту "ОВД-Инфо", за два дні на них затримали щонайменше 231 людину в 21 місті. За інформацією місцевих ЗМІ, понад сотня затриманих - у Санкт-Петербурзі.

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