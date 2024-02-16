У ЄС шоковані новиною про смерть Навального

Новина про смерть у колонії російського опозиціонера Олексія Навального викликала обурення і шок у європейських політиків.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що вона "глибоко вражена і обурена" звісткою про смерть у російській колонії 16 лютого російського опозиціонера Олексія Навального. Вона закликала російську владу провести ретельне розслідування щодо обставин смерті і зробити його результати доступними для громадськості відповідно до своїх міжнародних зобов'язань.

"На жаль, попередні заклики Ради Європи звільнити його (Навального - ред.) на підставі рішень Європейського суду з прав людини, які Росія зобов'язана виконати, залишилися без уваги", - йдеться у офіційному повідомленні генсекретарки.

"РФ повністю відповідальна за смерть опозиціонера"

Євросоюз покладає повну відповідальність за смерть Олексія Навальногона російське керівництво, заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Олексій Навальний боровся за цінності свободи і демократії. Заради своїх ідеалів він приніс найвищу жертву", - написав він у соцмережі X. Мішель висловив глибокі співчуття родині Навального, а також "тим, хто бореться за демократію в усьому світі в найпохмуріших умовах".

"Немає жодних сумнівів, що російська держава несе повну відповідальність за смерть Олексія Навального", - вважає також президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос.

"Я глибоко шокований сьогоднішньою жахливою новиною про смерть у в'язниці російського опозиційного лідера", - йдеться у заяві ПАРЄ. "Немає жодних сумнівів, що російська держава, яка намагалася його отруїти, незаконно ув'язнила і систематично піддавала його жахливому і нелюдському поводженню, несе повну відповідальність за його смерть. Це доповнює всі ті злочини, які вже були скоєні російським режимом", - додав він.

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Боррель: Це особиста відповідальність Путіна

Тим часом Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель переконаний, що це "відповідальність виключно Путіна". Глава європейської дипломатії шокований повідомленнями ЗМІ про Навального - "дуже хороброї людини, яка присвятила своє життя порятунку честі Росії, даючи надію демократам і громадянському суспільству".

"Нам потрібно встановити всі факти, і Росія повинна відповісти на всі серйозні питання про обставини його смерті", - вважає також генсекретар НАТО Єнс Столтенберг.

Тим часом соратники Навального і його родичі наразі не мають інших підтверджень про смерть Навального, окрім розповсюдженої від імені управління Федеральної служби виконання покарань у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

Кримінальне переслідування Навального в Росії

Навальний був відправлений російською владою до колонії у лютому 2021 року після того, як його оголосили винним у шахрайстві. Тоді політика засудили до двох років та восьми місяців ув'язнення. У березні 2022 Навального також визнали винним за статтею про шахрайство, а потім в образі судді, призначивши 9 років колонії суворого режиму (за сукупністю злочинів).

У серпні 2023 року Олексія Навального було засуджено Мосміськсудом до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про створення "екстремістської спільноти". Такою спільнотою, за версією влади, був заснований Фонд боротьби з корупцією.