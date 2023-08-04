Новий вирок Навальному засудили в ООН, США, ЄС і Британії

Олексія Навального засудили в РФ до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму. Захід закликає звільнити російського опозиціонера.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає "неприйнятним" черговий вирок, винесений російському опозиціонеру Олексію Навальному у п'ятницю, 4 серпня. Мішель назвав судовий процес у РФ "фіктивним", а "свавільне засудження" Навального - "відповіддю на його сміливість критично висловлюватися проти кремлівського режиму".

Судовий процес, який проходив у закритому режимі в колонії за межами Москви, розкритикував і верховний дипломат Європейського Союзу (ЄС) Жозеп Боррель. "Це свідчить також про те, що російська влада боїться" Навального, зазначив він.

"Cвавіллям" судової системи Росії та "суцільною несправедливістю" назвала вирок Навальному і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі зазначив, що "знущання" над Навальним демонструють "повне ігнорування Росією найелементарніших прав людини", та закликав до негайного звільнення політика.

У Державному департаменті США назвали вирок "несправедливим висновком несправедливого суду". "Навальний повинен бути звільнений", - наголосив держсекретар Ентоні Блінкен.

Негайно припинити порушення прав Навального та звільнити його закликав і верховний комісар Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини ООН Фолькер Тюрк (Volker Türk).

Вирок Навальному за "екстремізм"

Московський міський суд оголосив новий вирок Навальному у справі про "екстремізм". За сукупністю вироків його засудили до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму.

Раніше Навального засудили до дев'яти років колонії за шахрайство та неповагу до суду. У справі про екстремізм опозиціонера обвинувачували за сімома епізодами і кількома статтями Кримінального кодексу РФ: про створення екстремістської спільноти, публічні заклики до екстремізму, створення некомерційної організації, що зазіхає на права громадян, фінансування екстремістської діяльності, а також залучення неповнолітніх до злочинної діяльності.

Судовий процес проходив у закритому режимі. До зали засідань не пустили навіть батьків Навального.

Навального заарештували в січні 2021 року, коли він повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування та реабілітацію після отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новичок".

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