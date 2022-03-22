Суд визнав Олексія Навального винним у шахрайстві

Лефортівський суд Москви на виїзному засіданні у виправній колонії номер 2 під Володимиром у вівторок, 22 березня, розпочав оголошення вироку в справі російського опозиціонера Олексія Навального. Його визнали винним у шахрайстві в особливо великих розмірах. Звинувачення запросило для Навального 13 років колонії.

Зачитуючи текст вироку, суддя Маргарита Котова описала епізоди звинувачення у шахрайстві, назвала потерпілих та їхні збитки та перерахувала сайти, що опублікували повідомлення про висунення Навального на президентських виборах 2018 року. Вона також вказала, що Навальний виступав організатором шахрайської схеми та діяв зі спільниками. Як повідомляє інформресурс "Медіазона", жодного журналіста не пустили до зали, де перебуває Навальний та його адвокати. На оголошення вироку приїхали близько ста журналістів, їх розмістили у двох залах із відеотрансляцією.

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Кримінальні справи проти Навального

Наразі Навальний відбуває покарання у виправній колонії номер 2 у Володимирській області у справі про шахрайство та легалізацію злочинних коштів.

Нову кримінальну справу проти нього Лефортовський суд почав розглядати по суті 15 лютого. Опозиціонера звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах та неповазі до суду. "Справу про шахрайство" відкрили наприкінці 2020 року. За версією слідства, Навальний та його команда витратили на особисті цілі 356 мільйонів рублів, які були зібрані як пожертвування на діяльність заснованого російським політиком "Фонду боротьби з корупцією" (ФБК) та мережі штабів Навального.

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Про порушення справи про неповагу до суду стало відомо у травні 2021 року. Йдеться про образу, нібито завдану мировому судді дільниці №321 Бабушкінського району Москви Вірі Акімовій, яка визнала Навального винним у наклепі на ветерана. Згодом обидві справи були об'єднані в одне провадження. У рамках нової справи Навальному може загрожувати ще до 15 років колонії на додаток до поточного терміну.

Навального заарештували 17 січня 2021 року, коли він повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування та реабілітацію після отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". У лютому російський суд замінив політику умовний термін у справі "Ів Роше" реальним. З урахуванням домашнього арешту російський опозиціонер має провести під вартою 2 роки та 6 місяців.

Нагадаємо, напередодні команда Навального оприлюднила розслідування про 140-метрову яхту "Шехерезада", пов'язавши її з президентом Росії Володимиром Путіним.

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