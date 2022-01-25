Росія додала Навального до переліку "терористів та екстремістів"

Імена ув'язненого російського політика-опозиціонера Олексія Навального та кількох його прибічників включили до переліку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу. На це звернули увагу відразу кілька російських ЗМІ у вівторок, 25 січня.

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Окрім Навального, до переліку потрапили юристи Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь та В'ячеслав Гімаді, член відділу розслідувань команди Навального Георгій Албуров, оператор ФБК Павло Зеленський, екскоординаторка штабу Навального в Уфі Лілія Чанишева, екскоординаторка штабу Навального у Томську Ксенія Фадєєва, екскоординатор штабу Навального в Архангельску Єгор Бутаков, а також колишній співробітник ФБК Руслан Шаведдінов.

За словами Шаведдінова, новина не стала для нього несподіванкою. "Це цілком очікувано, оскільки всі їхні дії було спрямовано на те, щоб продовжити тиснути на нас. Тому продовжуємо роботу, незважаючи ні на що", - сказав він російському інтернет-порталу The Insider.

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Також до переліку терористів та екстремістів потрапила 70-річна пенсіонерка Людмила Салікова, яка є послідовницею "свідків Єгови".

Раніше Московський міський суд задовольнив позов прокуратури міста про визнання ФБК, Фонду захисту прав громадян та штабів Навального, яким призначили статус громадського руху, екстремістськими організаціями.

20 січня прибічники Навального, який відбуває покарання у колонії в місті Покров, опублікували в інтернеті близько 500 світлин інтер'єрів палацу, зазначивши, що отримали їх з будівельного майданчика "палацу Путіна" у Геленджику, про який вони розповідали у гучному розслідуванні торік.