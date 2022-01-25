Росія додала Навального до переліку "терористів та екстремістів"

Імена ув'язненого російського політика-опозиціонера Олексія Навального та кількох його прибічників включили до переліку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу. На це звернули увагу відразу кілька російських ЗМІ у вівторок, 25 січня.
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Окрім Навального, до переліку потрапили юристи Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь та В'ячеслав Гімаді, член відділу розслідувань команди Навального Георгій Албуров, оператор ФБК Павло Зеленський, екскоординаторка штабу Навального в Уфі Лілія Чанишева, екскоординаторка штабу Навального у Томську Ксенія Фадєєва, екскоординатор штабу Навального в Архангельску Єгор Бутаков, а також колишній співробітник ФБК Руслан Шаведдінов.
За словами Шаведдінова, новина не стала для нього несподіванкою. "Це цілком очікувано, оскільки всі їхні дії було спрямовано на те, щоб продовжити тиснути на нас. Тому продовжуємо роботу, незважаючи ні на що", - сказав він російському інтернет-порталу The Insider.
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Також до переліку терористів та екстремістів потрапила 70-річна пенсіонерка Людмила Салікова, яка є послідовницею "свідків Єгови".
Раніше Московський міський суд задовольнив позов прокуратури міста про визнання ФБК, Фонду захисту прав громадян та штабів Навального, яким призначили статус громадського руху, екстремістськими організаціями.
20 січня прибічники Навального, який відбуває покарання у колонії в місті Покров, опублікували в інтернеті близько 500 світлин інтер'єрів палацу, зазначивши, що отримали їх з будівельного майданчика "палацу Путіна" у Геленджику, про який вони розповідали у гучному розслідуванні торік.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Таємна мегарезиденція Путіна
Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив фільм-розслідування про палац на березі Чорного моря, який начебто зведено для Володимира Путіна. Територія маєтку в 40 разів більша за князівство Монако. На будівництво цієї царської резиденції, за даними розслідування, було витрачено більше мільярда доларів держкомпаній, контрольованих друзями Путіна.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Один із дюжини палаців
Палац у Рабаті - лише одна із дюжини резиденцій марокканського короля Мухамеда VI. Автори книги-викриття "король-грабіжник" стверджують, що палаци коштують платникам податків 1,2 мільйона євро щодня. Палац у столиці Марокко був побудований ще у 19-му столітті. На території маєтку є навіть окрема школа для навчання королівських дітей.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Палац Ердогана на озері Ван
Економічна криза в Туреччині не заважає президенту Реджепу Таїпу Ердогану будувати розкішні палаци. Серед них - резиденція на березі озера Ван на сході країни. За даними турецьких ЗМІ, ванський маєток коштував платникам податків 14 мільйонів євро. Щоби продовжити будівництво, яке було призупинене контролюючими органами, за поданням Ердогана навіть було ухвалено зміни до законодавства.
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Від президента до султана: палаци марнославства
250 ванн султана Брунею
У місті Бандар-Сері-Бегаван - столиці Брунею - розташований найбільший палац планети: Істана Нурул Іман. З 1984 року ця будівля є офіційною резиденцією султана. На площі у 200 тисяч квадратних метрів розкинулися 1800 приміщень. Будівля оснащена 18 ліфтами, у ній більше 250 ванних кімнат. Мечеть султана вінчає величезний золотий купол. Бюджет будівництва - понад мільярд доларів.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Резиденція з ілюмінацією
17 років тривало будівництво Растрапаті Бхаван, що у перекладі з гінді означає ніщо інше як "будинок президента". З 1950 року цей палац є резиденцією і офісом президента Індії. Тут же розміщують і державних гостей. На чотирьох поверхах розташовано 340 кімнат. Коридори гігантської будівлі сягають двох з половиною кілометрів завдовжки. Сад при резиденції має площу, більшу за сто футбольних полів.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Море білих куполів
Приховане місто у самісінькому серці Абу-Дабі - палац Каср-аль-Ватан площею у 380 тисяч квадратних метрів. Це резиденція уряду, тут мають офіси президент і кронпринц. Саме тут приймають іноземних державних гостей. Позолочені двері, стіни з мармуру і строкаті мозаїки - все це має справляти враження на гостей збудованого 2015 року палацу, який віднедавна відкритий для відвідин всіма охочими.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Флагшток-велетень
Це - офіційна резиденція президента Таджикистану: Касрі Міллат або "Білий дім". Перед будівлею розташований флагшток заввишки у 165 метрів, який вважається другим заввишки у світі. Рекордсменом же на цей момент є флагшток у Джидді в Саудівській Аравії, який сягає 171 метра в висоту.
Автор: Рагель Кляйн