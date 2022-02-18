У Росії Олегу Навальному змінили умовний строк на реальний

Люблінський районний суд Москви замінив Олегу Навальному умовне покарання у "санітарній справі" на реальне позбавлення волі. Про це повідомив у п'ятницю, 18 лютого, його адвокат Нікос Параскєвов у своєму акаунті у Twitter.

Згідно з рішенням суду, брат опозиціонера Олексія Навального, який перебуває за ґратами, відбуватиме в колонії суворого режиму.

Суд задовольнив клопотання Федеральної служби виконання покарань щодо заміни умовного терміну Олегу Навальному на реальний "у зв'язку з невиконанням покладених обов'язків, ухиленням від відшкодування шкоди або вчинення нового злочину".

На засіданні Олег Навальний був відсутній. Суддя, посилаючись на матеріали кримінально-виконавчої інспекції, повідомив, що Олег Навальний у вересні 2021 року відлетів на Кіпр і досі не повернувся до Росії. 26 січня його ім'я з'явилося в базі розшукуваних осіб міністерства внутрішніх справ РФ.

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"Санітарна справа"

"Санітарна справа" була порушена рік тому після акції на підтримку Олексія Навального 23 січня. Крім Олега Навального, в цій справі винесли обвинувальні вироки голові "Альянсу лікарів" Анастасії Васильєвій, прессекретарці Навального Кірі Ярмиш, учасниці Pussy Riot Марії Альохіній та іншим.

За версією слідства, фігуранти закликали людей вийти на акцію підтримки Олексія Навального, який перебував під вартою, чим "провокували на порушення коронавірусних обмежень".

Відповідно до вироку Олег Навальний у період випробувального терміну був зобов'язаний не змінювати постійне чи тимчасове місце проживання без повідомлення влади, а також приходити на реєстрацію до спеціалізованого органу.

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