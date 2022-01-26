Брата Олексія Навального оголосили в розшук у Росії

Рідного брата російського опозиціонера Олексія Навального Олега оголосили в розшук у Росії. Про це повідомляє агенція "Інтерфакс" у середу, 26 січня. У базі російського МВС указано, що розшук пов'язаний із кримінальною справою, але із якою саме - не конкретизується.

Напередодні стало відомо, що кримінально-виправна інспекція звернулась до суду з поданням про скасування Олегу Навальному умовного терміну за так званою "санітарною справою".

"Санітарна справа" - це переслідування учасників акції протесту 23 січня 2021 року на підтримку Олексія Навального. Кримінальні провадження проти учасників акції відкривали за порушення санітарно-епідеміологічних правил. 6 серпня 2021 року Олега Навального було засуджено на один рік позбавлення волі умовно із випробувальним терміном у один рік.

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Олег Навальний - молодший брат російського опозиційного політика Олексія Навального. У 2014 році його вже було засуджено на три з половиною роки позбавлення волі у колонії суворого режиму в справі "Ів Роше". Він вийшов на свободу в червні 2018 року. За цією справою тоді також судили Олексія Навального, який отримав умовний термін.

Після повернення до Росії у січні 2021 року Олексію Навальному замінили умовний термін на реальний. З урахуванням домашнього арешту опозиціонер повинен провести під вартою два роки і шість місяців.