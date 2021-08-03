 Суд виніс вироки брату і соратнику Навального у ″санітарній справі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2021

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Суд виніс вироки брату і соратнику Навального у "санітарній справі"

Олег Навальний засуджений до року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном один рік. Миколі Ляскіну призначили один рік позбавлення волі.

Багато учасників акції на підтримку Олексія Навального 23 січня були в медичних масках

Багато учасників акції на підтримку Олексія Навального 23 січня були в медичних масках

Преображенський районний суд Москви в п'ятницю, 6 серпня, призначив Олегу Навальному - брату російського опозиційного політика Олексія Навального - один рік позбавлення волі умовно у "санітарній справі". Про це в своєму Twitter написав його адвокат Нікос Параскевов. Таким чином, суд повністю задовольнив вимогу прокуратури.

Того ж дня Преображенський районний суд Москви засудив соратника Олексія Навального Миколу Ляскіна до одного року позбавлення волі за тією ж "санітарною справою". Про це повідомляється у Twitter опозиціонера.

Ляскіну заборонено протягом року виходити з дому з 22:00 до 6:00, залишати Москву і Московську область, а також відвідувати масові заходи.

"Санітарна справа"

"Санітарну справу" порушили після акції 23 січня на підтримку Олексія Навального. Фігурантів, зокрема главу профспілки "Альянс лікарів" Анастасію Васильєву, Олега Навального, Марію Альохіну та інших, обвинувачують у підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил (частина 1 статті 236 КК РФ). Слідство стверджує, що на їхні заклики відгукнулися, зокрема, люди, заражені коронавірусом.

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3 серпня за цією ж справою суд засудив юристку Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь до 1,5 року обмеження волі. 2 серпня обвинуваченого за "санітарною справою" Дані Акеля оштрафували на 100 тисяч рублів. За версією слідства, він під впливом "закликів" Любові Соболь та інших прийшов на акцію, будучи зараженим коронавірусом.

Сам Акель стверджував, що пішов на акцію після двох негативних аптечних тестів на ковід. Крім того, за його словами, він не стежив за соратниками Навального в соцмережах, а про мітинг дізнався з ефіру телекомпанії "Дождь".

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