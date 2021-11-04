Колишні в'язні розповіли "Дождю" про знущання у колонії над Навальним

Російський телеканал "Дождь" повідомив у четвер, 4 листопада, про знущання над ув'язненим опозиціонером Олексієм Навальним у колонії в місті Покров, де він відбуває своє покарання. Про обставини утримання Навального розповіли телеканалу колишні в'язні цієї колонії Наріман Османов та Євгеній Бурак, які перебували з ним в одному загоні.

Смажили ковбасу і не давали спати

За їхніми словами, опозиціонер перебуває у повній ізоляції, усі ув'язнені були проінструктовані про заборону спілкування з ним. Так, Османов повідомив, що перед прибуттям Навального до колонії було спеціально сформовано загін, після чого з кожним із ув'язнених було проведено розмову. А коли Навальний перебував у лікарні під час голодування, у колонії у день його народження показали фільм, у якому опозиціонера було представлено геєм, розповів Османов. Цю інформацію підтвердив і Бурак.

Під час голодування Навального поруч із ним поклали ув'язненого з нібито відкритою формою туберкульозу, що виявилося інсценуванням, зазначив Османов. Крім того, за його словами, в один із днів голодування на кухні смажили "пів мішка ковбаси", щоб запах змусив опозиціонера припинити протест. Перші три дні після повернення з тюремної лікарні Навальному не давали спати, поклавши на сусіднє ліжко ув'язненого, який видавав за вказівкою керівництва "різні звуки", стверджує Османов.

Переслідування Навального

Олексія Навального у січні 2021 року було затримано одразу після повернення до Росії з Німеччини, де він проходив лікування та реабілітацію після отруєння бойовою речовиною класу "Новичок". 2 лютого суд у Москві замінив Навальному умовний термін 3 роки 6 місяців на реальний у справі "Ів Роше", в рамках якої Навального та його брата Олега у грудні 2014 року визнали винними у розкраданні і засудили до умовних термінів. Згідно з лютневим рішенням суду, Навальний має перебувати у колонії загального режиму протягом 2 років та 8 місяців. Пізніше суд пом'якшив вирок. З урахуванням відсидженого домашнього арешту опозиціонер проведе у колонії близько 2,5 року.

Читайте також: Премію Сахарова присудили російському опозиціонеру Навальному

Адвокати та соратники політика неодноразово вказували на погіршення стану його здоров'я, неможливість передати рекомендовані ліки та тортури позбавленням сну. З 31 березня до 23 квітня опозиціонер голодував на знак протесту проти того, що до нього не пускають лікарів. Наразі Слідчий комітет Росії розслідує ще кілька справ щодо Навального та низки його найближчих прихильників.