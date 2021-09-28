 У Росії проти Олексія Навального відкрили нову справу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2021

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У Росії проти Олексія Навального відкрили нову справу

Слідчий комітет Росії вважає Олексія Навального керівником "екстремістського співтовариства", а провідних соратників опозиціонера - його учасниками.

Олексій Навальний

Олексій Навальний

Слідчий комітет Росії (СКР) порушив кримінальну справу про створення екстремістського співтовариства і керівництва ним стосовно опозиціонера Олексія Навального, а також його соратників Леоніда Волкова і Івана Жданова. Ще кільком  провідним прибічникам політика, включаючи Любов Соболь, Георгія Албурова, Руслана Шаведдінова і В'ячеслава Гімаді, закидають участь в екстремістському співтоваристві, повідомив СКР у вівторок, 28 вересня.

За версією слідства, Навальний створив таке співтовариство не пізніше 2014 року задля "здійснення екстремістської діяльності, спрямованої на зміну основ конституційного ладу" в Росії, а також "підриву суспільної безпеки і державної цілісності" країни. Сайти заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією та громадського руху "Штаби Навального", а також власний YouTube-канал опозиціонера були створені "з метою пропаганди злочинної діяльності" в інтернеті, йдеться в повідомленні СКР.

Переслідування Навального і його прихильників в РФ

Олексій Навальний у січні цього року був затриманий відразу після повернення в Росію з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння бойовою речовиною класу "Новачок". Суд в Москві 2 лютого замінив йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням домашнього арешту опозиціонер повинен провести під вартою 2 роки і 6 місяців.

Московський міський суд 9 червня визнав пов'язані з Навальним ФБК і Фонд захисту прав громадян (ФЗПг), а також рух "Штаби Навального" екстремістськими організаціями. Некомерційні організації були ліквідовані, а діяльність громадського руху заборонена. Вказаним організаціям заборонено поширювати будь-яку інформацію, здійснювати фінансові операції, а також брати участь у виборах і організовувати акції. На початку серпня міністерство юстиції РФ внесло ФБК, ФЗПг і рух "Штаби Навального" в реєстр заборонених організацій.

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