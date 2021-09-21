 Навальний заявив про ″вкрадену перемогу″ опозиції на виборах у РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Навальний заявив про "вкрадену перемогу" опозиції на виборах у РФ

Без фальсифікацій опозиція отримала більше голосів, ніж "Єдина Росія", і в цьому головна відмінність і результат минулих виборів у Росії, написав Олексій Навальний.

Олексій Навальний

Олексій Навальний (архівне фото)

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який відбуває присуджений термін у колонії, звинуватив владу РФ у фальсифікації результатів голосування на виборах до Держдуми і регіональних органів влади 17-19 вересня. "Наш результат тупо вкрадений. Перемалювали найпримітивнішим чином. У результаті розгромлена виборцями партія путінських злодіїв "Єдина Росія" знову отримує більшість у Думі", - написав Навальний у соцмережі Instagram у вівторок, 21 вересня.

Навальний заявив про "величезний успіх" проєкту його команди "Розумне голосування" і його тріумф у Москві і Санкт-Петербурзі в технічному сенсі. Водночас загальний результат не можна назвати перемогою, написав він далі, порівнявши ситуацію на виборах з матчами. "Раніше ми іноді домагалися в матчах нічиїх, зрідка - перемог. А шахраї підкручували результати на табло, щоб їхній виграш виглядав переконливіше. А зараз ми об'єдналися, сфокусувалися і за допомогою "Розумного голосування" просто рознесли суперників на матчі. Але табло-то у них. І вони знову намалювали собі перемогу", - зазначив політик.

Читайте також: Коментар: Голосування в Росії - вибори без вибору

На відміну від виборів попередніх років, опозиційні партії і кандидати отримали більше голосів, ніж "Єдина Росія", підкреслив він. "Залякування і репресії позбавили багатьох волі, і люди просто бояться виходити на вулиці. Але думки "у них все одно більше" вже немає. Це головний результат. "Ми більшість", "ми тут влада" з 19 вересня не гасла, а результат голосування", - написав далі Навальний.

Нагадаємо, що правляча партія "Єдина Росія" за підсумками виборів до Державної думи РФ отримала, за попередніми відомостями про кількість депутатських мандатів, 324 місця в нижній палаті російського парламенту. При цьому за федеральними списками кандидатів "Єдина Росія" отримала 126 депутатських мандатів, а за підсумками виборів за одномандатними округами - 198 мандатів. Таким чином, партія має конституційну більшість у нижній палаті парламенту. Утім, цей результат гірший, ніж на попередніх виборах у 2016 році, за результатами яких "Єдина Росія" мала 343 мандати у Держдумі.

Читайте також: ЄС: голосування жителів ОРДЛО на виборах до Думи суперечить мінським угодам

ЄС: Голосування "в атмосфері залякування"

Європейський Союз розкритикував перебіг виборів у Росії, підкресливши, що вони "пройшли в атмосфері залякування критичних і незалежних голосів" і "без  міжнародного спостереження, що заслуговує на довіру".

Однозначно негативно оцінили ці вибори США і Великобританія. "Вибори в Держдуму 17-19 вересня проходили в умовах, що не сприяли вільній та чесній процедурі голосування", - наголошується в заяві керівника пресслужби Держдепартаменту США Неда Прайса. У британському МЗС парламентські вибори в РФ охарактеризували як "серйозний крок назад для демократичних свобод в країні". Вашингтон і Лондон також заявили, що не визнають проведення виборів до Держдуми РФ на суверенній території України, і нагадали про невизнання анексії Криму Росією.

Дивитись відео 04:49

Як з ОРДЛО возили на вибори у Держдуму Росії (21.09.2021)

Реклама

Докладно

Студенти біля університету в Пермі

Очевидці про стрілянину в університеті Пермі

Що сталося в університеті в російській Пермі? Очевидці стрілянини розповідають про побачене й пережите.  

Вирублені ліси Закарпаття

Український ліс захищатимуть лише від експортерів?

Аби залагодити суперечку з ЄС, у Києві мораторій на експорт лісу хочуть замінити жорсткими екологічними приписами.  