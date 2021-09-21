Навальний заявив про "вкрадену перемогу" опозиції на виборах у РФ

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який відбуває присуджений термін у колонії, звинуватив владу РФ у фальсифікації результатів голосування на виборах до Держдуми і регіональних органів влади 17-19 вересня. "Наш результат тупо вкрадений. Перемалювали найпримітивнішим чином. У результаті розгромлена виборцями партія путінських злодіїв "Єдина Росія" знову отримує більшість у Думі", - написав Навальний у соцмережі Instagram у вівторок, 21 вересня.

Навальний заявив про "величезний успіх" проєкту його команди "Розумне голосування" і його тріумф у Москві і Санкт-Петербурзі в технічному сенсі. Водночас загальний результат не можна назвати перемогою, написав він далі, порівнявши ситуацію на виборах з матчами. "Раніше ми іноді домагалися в матчах нічиїх, зрідка - перемог. А шахраї підкручували результати на табло, щоб їхній виграш виглядав переконливіше. А зараз ми об'єдналися, сфокусувалися і за допомогою "Розумного голосування" просто рознесли суперників на матчі. Але табло-то у них. І вони знову намалювали собі перемогу", - зазначив політик.

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На відміну від виборів попередніх років, опозиційні партії і кандидати отримали більше голосів, ніж "Єдина Росія", підкреслив він. "Залякування і репресії позбавили багатьох волі, і люди просто бояться виходити на вулиці. Але думки "у них все одно більше" вже немає. Це головний результат. "Ми більшість", "ми тут влада" з 19 вересня не гасла, а результат голосування", - написав далі Навальний.

Нагадаємо, що правляча партія "Єдина Росія" за підсумками виборів до Державної думи РФ отримала, за попередніми відомостями про кількість депутатських мандатів, 324 місця в нижній палаті російського парламенту. При цьому за федеральними списками кандидатів "Єдина Росія" отримала 126 депутатських мандатів, а за підсумками виборів за одномандатними округами - 198 мандатів. Таким чином, партія має конституційну більшість у нижній палаті парламенту. Утім, цей результат гірший, ніж на попередніх виборах у 2016 році, за результатами яких "Єдина Росія" мала 343 мандати у Держдумі.

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ЄС: Голосування "в атмосфері залякування"

Європейський Союз розкритикував перебіг виборів у Росії, підкресливши, що вони "пройшли в атмосфері залякування критичних і незалежних голосів" і "без міжнародного спостереження, що заслуговує на довіру".

Однозначно негативно оцінили ці вибори США і Великобританія. "Вибори в Держдуму 17-19 вересня проходили в умовах, що не сприяли вільній та чесній процедурі голосування", - наголошується в заяві керівника пресслужби Держдепартаменту США Неда Прайса. У британському МЗС парламентські вибори в РФ охарактеризували як "серйозний крок назад для демократичних свобод в країні". Вашингтон і Лондон також заявили, що не визнають проведення виборів до Держдуми РФ на суверенній території України, і нагадали про невизнання анексії Криму Росією.