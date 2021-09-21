У Росії підбили підсумки виборів до Державної думи

Правляча партія "Єдина Росія" за підсумками виборів до Державної думи РФ отримала, за попередніми відомостями про кількість депутатських мандатів, 324 місця в нижній палаті російського парламенту. Це випливає з оприлюднених у вівторок, 21 вересня, даних Центральної виборчої комісії (ЦВК) РФ, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

При цьому за федеральними списками кандидатів "Єдина Росія" отримала 126 депутатських мандатів, а за підсумками виборів за одномандатними округами - 198 мандатів. Таким чином, партія має конституційну більшість у нижній палаті парламенту. Утім, цей результат гірший, ніж на попередніх виборах у 2016 році, за результатами яких "Єдина Росія" мала 343 мандати у Держдумі.

На другому місці - Комуністична партія Російської Федерації (КПРФ), яка загалом отримала 57 депутатських мандатів, з них 48 - за федеральними списками. Третьою за кількістю місць у Держдумі стала партія "Справедлива Росія", в неї 27 депутатських мандатів, із них 19 - за федеральними списками та вісім - за одномандатними округами. У Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) 21 депутатський мандат, лише два з яких отримано в результаті перемоги кандидатів за одномандатними округами.

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Партія "Нові люди", подолавши 5-відсотковий бар'єр на виборах, вперше пройшла до Держдуми з 13 депутатськими мандатами. По одному депутатському мандату - в "Громадянської платформи", партії "Родіна" та в Партії Росту. Крім того, депутатські мандати отримають п'ятеро самовисуванців.

Після опрацювання 100 відсотків протоколів за федеральним округом "Єдина Росія" отримала 49,82 відсотка голосів, КПРФ - 18,93, ЛДПР - 7,55, "Справедлива Росія" - 7,46 і "Нові люди" - 5,32 відсотка.

Вибори до Держдуми VIII скликання відбулися в РФ 17-19 вересня за змішаною системою - 225 депутатів обиралися за партійними списками, 225 - за одномандатними округами. Явка на виборах становила 51,68 відсотка.

Незалежні спостерігачі і опозиція заявляли про масштабні порушення під час виборчої кампанії і триденного голосування.