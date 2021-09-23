 Російський опозиціонер Навальний звинуватив Google і Apple у боягузтві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2021

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Російський опозиціонер Навальний звинуватив Google і Apple у боягузтві

Російський опозиціонер різко розкритикував IT-концерни за блокування "Розумного голосування". Навальний закликав співробітників Google і Apple не миритися з боягузтвом своїх начальників.

додаток Навальний

Google і Apple прибрали зі своїх онлайнмагазинів у Росії додаток "Навальний"

Російський опозиціонер Олексій Навальний різко розкритикував американські IT-концерни Google і Apple за блокування додатку "Навальний" з функцією  "Розумного голосування", звинувативши їх у боягузтві. У постах, опублікованих у соцмережах у четвер, 23 вересня, політик висловив здивування з приводу того, "як покірно всемогутній Big Tech перетворився" у помічників президента РФ Володимира Путіна, "який фальсифікує результати".

Нагадаємо, перед виборами до Держдуми РФ Apple і Google на вимогу російської влади видалили зі своїх онлайнмагазинів у Росії додаток "Навальний" з функцією "Розумного голосування". Пізніше сервіс для обміну документами Google Docs за наполяганням Роскомнагляду заблокував файли з рекомендаціями "Розумного голосування", а відеопортал YouTube - два відео з прізвищами запропонованих Навальним кандидатів.

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"Один із викликів нового часу в тому, що лжепророки тепер приходять до нас не в овечій одежі, а в худі і розтягнутих джинсах. На тлі величезних екранів вони говорять нам про "make the world a better place", але всередині це - брехуни і лицеміри ", - написав Навальний. При цьому він висловив упевненість в тому, що більшість тих, хто працює в компаніях Google і Apple, - "чесні і хороші люди", і закликав їх "не миритися з боягузтвом своїх босів".

Критика на адресу засновника Telegram Павла Дурова

Олексій Навальний окремо відзначив, що "страшно засмучений і розчарований" засновником месенджера Telegram Павлом Дуров, якого, за його словами, він "не очікував побачити в списку "путінських блокувальників". Політик нагадав, як кілька років тому він виступав на мітингу проти блокування Telegram у Росії, і зазначив, що зробив би це знову. "Те, що хтось зраджує свої принципи, не означає, що ми повинні поставити під сумнів наші", - зазначив Навальний.

Telegram напередодні виборів у Росії заблокував бота, який показував список кандидатів "Розумного голосування" по кожній виборчій дільниці. Павло Дуров пояснив це "традицією дня тиші" перед виборами, попри те, що через багатоденне голосування в Росії день тиші скасований.

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