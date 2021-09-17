Україна запровадить санкції через російські вибори в Криму і на Донбасі

Україна запровадить санкції у зв'язку з проведенням виборів до Державної думи РФ на Донбасі та в Криму щодо всіх учасників виборчого процесу. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов у п'ятницю, 17 вересня, на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

"Ми впевнені, що на цих територіях немає права у Російської Федерації проводити вибори, тому всі учасники цього процесу, які беруть участь, члени виборчих комісій, агітатори, кандидати, всі спостерігачі, які є офіційними особами на цих виборах, будуть під санкціями нашої країни", - цитує Данілова агенція "Інтерфакс Україна". За його словами, РНБО вже опрацювало перший список таких осіб.

Секретар РНБО також зазначив, що санкції стосуватимуться також всіх іноземних громадян, які мають намір взяти участь у виборчому процесі на тимчасово окупованих територіях як спостерігачі й незалежно від того, чи будуть вони сенаторами або іншими посадовими особами. Данілов додав, що РНБО вже має інформацію про певних громадян із Франції, Венесуели, Сербії та інших країн, які хочуть приїхати на вибори до Держдуми на тимчасово окуповані території України.

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Крім того, під час засідання Радбез запровадив санкції проти семи співробітників Федеральної служби безпеки РФ, безпосередньо причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Видача російських паспортів на Донбасі

Також Олексій Данілов повідомив, що темпи видачі російських паспортів на непідконтрольних українському уряду територіях Донецької та Луганської областей, за даними Києва, сповільнилися. "Вона (статистика кількості виданих російських паспортів на окупованих територіях Донбасу. - Ред.) різна: у нас є цифра 630 тисяч, є цифра 740 тисяч. Йдеться про тих, хто подає заявки. Дуже багато людей, які подають заявки, потім не їдуть оформлювати ці паспорти", - зазначив секретар РНБО.

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За його словами, не всі паспорти видають саме на території Донецької та Луганської областей. "Вони вивозять частину до Ростовської області (РФ. - Ред.) і там все це відбувається. На сьогодні темпи видачі сповільнилися, вони не такі різкі, як були раніше", - додав секретар РНБО.

Данілов стверджує, що жителі окупованих територій змушені отримувати російські паспорти, аби виживати, працевлаштуватися й отримувати медичну допомогу. Це дуже "чутлива ситуація", і тому українська влада підходитиме до цього питання дуже обережно і виважено, пообіцяв секретар РНБО.

Нагадаємо, 17 вересня у Росії офіційно стартували триденні вибори депутатів Держдуми. Голосування відбувається також на території анексованого Росією Криму та непідконтрольних Києву районах Донбасу. Жителі ОРДЛО, які отримали російське громадянство, можуть віддати свій голос онлайн, їх також вивозять автобусами для госування в Ростовську область. Раніше цього дня міністерство закордонних справ України засудило проведення такого голосування та закликало країни світу не визнавати його.