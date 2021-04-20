Олексій Навальний припинив голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, котрий нині перебуває в ув'язненні, оголосив припинення розпочатого наприкінці березня голодування. Про це російський опозиціонер повідомив у п'ятницю, 23 квітня, в Instagram.

"Вимогу допустити до мене необхідного лікаря я не знімаю - у мене зникає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування", - пише Навальний.

Читайте також: Лист Путіну: світові знаменитості закликали надати медичну допомогу Навальному

"Згідно з правилами, це триватиме ті ж 24 дні й, кажуть, це навіть важче. Тож побажайте удачі", - додав він. Навальний визнав, що його вже двічі обстежив консиліум цивільних лікарів.

Читайте також: На мітингах за Навального в Росії затримали понад 1,7 тисячі людей

"Востаннє прямо перед мітингом. Мені роблять обстеження й аналізи та віддають результати й висновки", - зазначив опозиціонер. Він нагадав, що напередодні його лікарі звернулися із закликом припинити голодування. "Скажу відверто - їхні слова... здаються мені такими, що заслуговують на увагу", - додав він.

Навальний голодував з кінця березня

Як повідомлялося, з середини березня поточного року Навальний перебуває у виправній колонії поблизу міста Покров у Володимирській області. 31 березня з'явилися повідомлення, що російський політик оголосив голодування з вимогою допустити до нього лікаря і надати медикаменти. За словами його адвокатів, стан здоров'я опозиціонера значно погіршився.

19 квітня в регіональному управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) повідомили, що Навальний переведений в стаціонар обласної лікарні для засуджених на території колонії, де він відбуває покарання. "Тепер стан здоров'я Навального оцінюється як задовільний, щодня його оглядає лікар-терапевт. За згодою пацієнта йому призначена вітамінна терапія", - йшлося в повідомленні управління ФСВП.