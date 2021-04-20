 Олексій Навальний припинив голодування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2021

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Новини

Олексій Навальний припинив голодування

Вихід із голодування триватиме теж близько 24 діб, припускає Олексій Навальний. Попри припинення голодування російський опозиційний політик все одно вимагає допустити до нього лікаря.

Олексій Навальний

Олексій Навальний (архівне фото)

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, котрий нині перебуває в ув'язненні, оголосив припинення розпочатого наприкінці березня голодування. Про це російський опозиціонер повідомив у п'ятницю, 23 квітня, в Instagram.

"Вимогу допустити до мене необхідного лікаря я не знімаю - у мене зникає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування", - пише Навальний.

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"Згідно з правилами, це триватиме ті ж 24 дні й, кажуть, це навіть важче. Тож побажайте удачі", - додав він. Навальний визнав, що його вже двічі обстежив консиліум цивільних лікарів.

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"Востаннє прямо перед мітингом. Мені роблять обстеження й аналізи та віддають результати й висновки", - зазначив опозиціонер. Він нагадав, що напередодні його лікарі звернулися із закликом припинити голодування. "Скажу відверто - їхні слова... здаються мені такими, що заслуговують на увагу", - додав він.

Навальний голодував з кінця березня

Як повідомлялося, з середини березня поточного року Навальний перебуває у виправній колонії поблизу міста Покров у Володимирській області. 31 березня з'явилися повідомлення, що російський політик оголосив голодування з вимогою допустити до нього лікаря і надати медикаменти. За словами його адвокатів, стан здоров'я опозиціонера значно погіршився.

19 квітня в регіональному управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) повідомили, що Навальний переведений в стаціонар обласної лікарні для засуджених на території колонії, де він відбуває покарання. "Тепер стан здоров'я Навального оцінюється як задовільний, щодня його оглядає лікар-терапевт. За згодою пацієнта йому призначена вітамінна терапія", - йшлося в повідомленні управління ФСВП.

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